“異世界に迷い込んだ”不思議体験を徹底検証 『不思議体験ファイル』第7弾放送
加藤浩次と柴田英嗣（アンタッチャブル）がMCを務める謎解きバラエティー『不思議体験ファイル 信じてください！！』の第7弾が31日午後10時から、カンテレ・フジテレビ系全国ネット（一部地域を除く）で放送される。
【動画】画像を拡大…W杯で写り込んだ“神の手”？を徹底検証
これまで誰に話しても信じてもらえなかった“不思議体験”を持つ人の体験談を、番組スタッフがあらゆる手段を使い徹底検証。取材で見える“新たな事実”をもとに、スタジオMCの加藤、柴田に加えパネラーゲストの小泉孝太郎、瀧本美織、吉村崇（平成ノブシコブシ）が、その不思議体験を「信じる」か「信じない」のかをジャッジ。最終的に“1つの答え”を導き出す。番組のナレーションは声優の中尾隆聖と緒方恵美が担当する。
■File（1）「地図にない謎の集落に迷い込んだ」
20年以上前、山梨県・清里へ向かうドライブの途中で“異世界に迷い込んだ”という不思議体験。道中の湖畔にあった「あなたはまた来る」などと書かれた奇妙な看板を皮切りに、鎖に巻かれた鉄筋造りの学校、屋根の上に自動車が乗った民家などがある異常な集落に迷い込んだという。また、集落の中で唯一明かりのついていた一軒のラーメン店の中を恐る恐る見ると・・・。体験者が迷い込んだ謎の集落は本当に存在するのか？現場となった山梨県へ向かい徹底検証！そこで見えてきた新たな真実とは!?体験者と共に真相に迫るべく意見をぶつけ合い、スタジオもヒートアップ！
■File（2）「甲府UFO目撃事件」
今から51年前（1975年）に山梨県・甲府市で起きたUFO目撃事件。当時は、新聞記事にも取り上げられ大きな話題となった。当時小学2年生だった体験者は、友達と一緒に遊んでいる時にオレンジ色に光る謎の物体を目撃。怖くなって墓地へ逃げ込み、家へ帰ろうとすると再び、ぶどう畑からオレンジ色の光が！そこには全長5ｍのＵＦＯが!?慌てて逃げ出そうとすると何者かに肩をたたかれ…。当時は信じてくれなかった人も多く、一度は口を閉ざしたものの再び事件を語るようになった体験者がスタジオに登場。また、有識者の立場としてＵＦＯ事情に詳しいミステリーマガジン「ムー」のweb版・編集長も同席し、当時の取材記事や調査資料を基に事件の詳細をひもとく。
そのほか、「2022年W杯で写り込んだ“神の手”？それとも心霊？写真」「空を飛ぶアジフライ」といった画像や映像の不思議現象のを検証する。
【動画】画像を拡大…W杯で写り込んだ“神の手”？を徹底検証
これまで誰に話しても信じてもらえなかった“不思議体験”を持つ人の体験談を、番組スタッフがあらゆる手段を使い徹底検証。取材で見える“新たな事実”をもとに、スタジオMCの加藤、柴田に加えパネラーゲストの小泉孝太郎、瀧本美織、吉村崇（平成ノブシコブシ）が、その不思議体験を「信じる」か「信じない」のかをジャッジ。最終的に“1つの答え”を導き出す。番組のナレーションは声優の中尾隆聖と緒方恵美が担当する。
20年以上前、山梨県・清里へ向かうドライブの途中で“異世界に迷い込んだ”という不思議体験。道中の湖畔にあった「あなたはまた来る」などと書かれた奇妙な看板を皮切りに、鎖に巻かれた鉄筋造りの学校、屋根の上に自動車が乗った民家などがある異常な集落に迷い込んだという。また、集落の中で唯一明かりのついていた一軒のラーメン店の中を恐る恐る見ると・・・。体験者が迷い込んだ謎の集落は本当に存在するのか？現場となった山梨県へ向かい徹底検証！そこで見えてきた新たな真実とは!?体験者と共に真相に迫るべく意見をぶつけ合い、スタジオもヒートアップ！
■File（2）「甲府UFO目撃事件」
今から51年前（1975年）に山梨県・甲府市で起きたUFO目撃事件。当時は、新聞記事にも取り上げられ大きな話題となった。当時小学2年生だった体験者は、友達と一緒に遊んでいる時にオレンジ色に光る謎の物体を目撃。怖くなって墓地へ逃げ込み、家へ帰ろうとすると再び、ぶどう畑からオレンジ色の光が！そこには全長5ｍのＵＦＯが!?慌てて逃げ出そうとすると何者かに肩をたたかれ…。当時は信じてくれなかった人も多く、一度は口を閉ざしたものの再び事件を語るようになった体験者がスタジオに登場。また、有識者の立場としてＵＦＯ事情に詳しいミステリーマガジン「ムー」のweb版・編集長も同席し、当時の取材記事や調査資料を基に事件の詳細をひもとく。
そのほか、「2022年W杯で写り込んだ“神の手”？それとも心霊？写真」「空を飛ぶアジフライ」といった画像や映像の不思議現象のを検証する。