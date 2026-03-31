ぬいぐるみと一緒に時間を楽しむ「ぬい活」人気の高まりで、“ぬいぐるみ専用の洋服”「ぬい服」が注目されています。専門店では“予約制”になるほど人気のワケとは？

【写真を見る】ぬい活人気で注目の「ぬい服」…専門店や試着室も大盛況【THE TIME,】

人気ブランドも「売り場拡大」

「アイドルのグッズとかでぬいぐるみが増えてきたというのもあり、ぬい服（ぬいぐるみ専用の服）の売上げは発売当初の2024年あたりから“3倍伸びている”」

こう話すのは、全国に180店舗以上を展開するアパレルブランド『WEGO』池袋P'パルコ店（東京・豊島区）の男澤有帆店長。

「ぬい服」のラインナップは約50種類で、ゆったりしたシルエットでよりリアルな感じの「無地パーカー」(1649円)や、ヘアバンドとセットになったヒョウ柄の「バスローブセット」(2199円)。

麦わら帽子付きのワンピース「おさんぽセット」(2199円)など、770円から様々なぬい服が選べて、季節ごとに10種類ほどの新作も登場。

さらに、「ぬいぐるみを入れる用の“痛バ”（痛バッグ：アニメ・アイドルなど推しキャラクターのグッズを大量に装飾したバッグ)もかなり人気」（男澤店長）とのことで、洋服とセットで買っていく人も多いといいます。

1着1000〜2000円程度しますが、購入した人はー

「大きさもそれぞれ違うものや、いろいろな種類があるのに“単価が安い”のがいい」（20代女性）

「種類が多いし、そこまで高くない。かわいいから」（10代女性）

「ぬい1体が4000円くらいで、プラスでぬいの服。お金はバイトバイトバイトで」（高3女子）

個性を出して「自分だけのぬい」

100円ショップの『キャンドゥ』でも、「ぬいぐるみ用ジャージ上下」(330円)や「ぬいぐるみ用カチューシャ」(110円)など、50種類を超えるアイテムを販売。※店舗により取り扱い商品が異なります（2026年3月時点）

さらに、手芸用品を数多く扱う『ユザワヤ WACCA池袋店』(東京・豊島区)では特設コーナーを設置。

サンリオキャラクターがモチーフになったぬい服も登場するなど大盛り上がりの様相ですが、そもそもナゼぬいぐるみに洋服を？

「着せたほうがオリジナリティがあって、“私だけのぬいぐるみ感”があって可愛い」（20代女性）

「自分の子が一番かわいい。おしゃれさせてあげて“周りとは違うぞ”みたいな」（20代女性）

服を着せることで“自分だけのぬいぐるみ”になるのが最大の魅力だといいます。

「全てハンドメイド」の専門店も

その人気から、東京・池袋には“ぬい服”を取り扱う店が集結。駅東口の半径500m以内には10店舗以上もあります。

『ISEKI ぬい服・推し活グッズ館』で取り扱うぬい服は、なんと約1300着。あまりの人気ぶりで、土・日・祝は“予約制”にして人数制限をするほどに。

2025年12月にオープンした『Shelly Coco2号店』は、700着以上を取り揃えるセレクトショップ。

希少な1点もののハンドメイドに特化した『nuinui洋服店』では、個性あふれるぬい服だけでなく、鞄や靴、メガネなどぬいぐるみ用の小物も販売されています。

「試着し放題」の新サービス

ぬいぐるみに服を着せて撮影する「ぬい撮り」も定番化するなか、“ぬい服の試着イベント”も登場しています。

多くの人で賑わっていたのは月1回開催されている「ぬい服試着室」。200着以上のぬい服から好きなものを着せ替えできて1時間2980円です。

「着せきれないくらいたくさんあって、どれ着せようか迷いながらいろいろ試している」（20代女性）

「着せてみて『頭でかいな』とか、試着できるからどのサイズがいいのか分かってありがたい。来てよかった」（20代女性）

実は、ぬい活で愛用されているぬいぐるみは“細かなサイズ違い”がいくつもあり、ぴったりの服を見つけるのが難しいといいます。

ぬい服試着室を開催『トップフォート』代表・谷川英祐さん：

「1着1500円〜高いのだと5000円くらいで、やたらめったら買えない金額感かなと。試着という体験を通していいものを買ってもらえる」

さらに、背景パネルやインテリアなども用意されているので、服を買わずに色々な衣装の写真が撮れるのも人気の理由です。

「自分で買ったり作ったりとか結構手間がかかる。着せ替えができて写真も撮れちゃうから買うよりお得かな」（20代女性）

「かわいいー！かわいいかも！“ケミ”の写真を撮りたくて、めっちゃ服を探している」（20代女性）

※【ケミ】chemistry(ケミストリー)の略。韓国で誕生した造語で、アイドル同士の仲の良い組み合わせや相性の良さを表す言葉

様々な楽しみ方で盛り上がる“試着室”。今後は、カラオケなど様々な企業とのコラボも予定しているそうです。

（THE TIME,2026年3月27日放送より）