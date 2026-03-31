◇プロ野球パ・リーグ 日本ハムーロッテ(31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。日本ハムの予告先発は細野晴希投手、ロッテの予告先発は木村優人投手と発表されています。

開幕カードでは、2位以降にダブルスコアの差をつける12球団最多の8HRを放った日本ハム打線。しかし投手陣はチーム防御率6.75とワーストの数字をマークし、昨季の王者・ソフトバンクに3連敗を喫しました。

ホームに戦いの場を移す中、流れを変える好投に期待がかかる細野投手。直近登板となった巨人とのオープン戦では、5回と2/3を投げ、7奪三振を奪うなど1失点に抑える好投を見せています。勢いそのままにチームに白星をもたらせるか、力投に期待がかかります。

開幕カードを2勝1敗としているロッテは、長打に加え足を絡めた攻撃で得点を重ねる中、投手陣も奮闘。12球団で1位となるチーム防御率1.00をマークしています。この勢いに乗りたいロッテの先発は、3年目右腕・木村優人投手。昨季は一軍デビューから10イニング連続で無安打に抑えると、9月24日の西武戦では7回途中までパーフェクトに抑えるプロ初完封を達成しました。オープン戦の2先発ではいずれも失点し敗戦投手となるも、直近登板となったファーム・リーグのヤクルト戦では4回を被安打2に抑える無失点の好投。勢いそのままに、敵地での好投に期待がかかります。