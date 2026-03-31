就職や転職など、新たなステージに立つ人も多い新年度。4月から企業に女性活躍の取り組みを義務づける「改正・女性活躍推進法」の一部が施行されます。女性が職業生活の中で、個性や能力を十分に発揮できるようにするのが目的です。就活の際に参考になる企業データも、新たに公表されるようになります。具体的に何が変わるのでしょうか？

■101人以上の企業にも公表を義務付け、男女間の賃金差と女性管理職の割合

これまで従業員301人以上の企業に義務付けていた「男女間の賃金の差」の公表義務を従業員101人以上の企業にまで広げます。「男女間の賃金差」は、男性従業員の平均賃金に対して、女性従業員の平均賃金がどの程度かを示すものです。日本では女性の賃金が男性に比べて低い傾向があり、企業には現状を把握して分析することを求めているのです。

また、課長級以上（役員を除く）に占める女性の割合である「女性管理職比率」の公表を従業員101人以上の企業に義務付けます。この二つのデータの公表は従業員100人以下の企業については努力義務となります。

厚労省は、この二つの数値の公表については、たとえば女性従業員がもともと多い産業では自然と女性管理職比率が高くなることもあるなど、単純な比較はできないと説明していて、データの大小のみに着目するのではなく、企業が要因や課題の分析を行い、改善にむけて取り組むことが重要だとしています。

この改正により、企業には次のような対応が求められます。

◎従業員数301人以上の企業

※4項目以上の情報公表が必要です。

・男女間の賃金の差（義務）

・女性管理職比率（義務）

・採用した労働者に占める女性の割合や男女別の採用競争倍率、役員に占める女性の割合など「女性への機会提供に関する実績」から1項目

・男女の育休取得率、勤続年数の男女差、残業時間、有給取得率など「仕事と生活の両立をめぐる環境整備に関する実績」から1項目

◎従業員数101〜300人の企業

※3項目以上の情報公表が必要です。

・男女間賃金差異（義務）

・女性管理職比率 （義務）

・上記の「女性への機会提供に関する実績」「仕事と生活の両立をめぐる環境整備に関する実績」から1項目

■「女性活躍推進法」10年の期限延長へ

女性活躍推進法は、当初、2026年3月末までの期限が設けられていましたが、2036年3月末までと10年延長されることになりました。延長の理由について内閣府は、出産後も働き続ける女性は増えている一方で、女性の正規雇用の割合は25歳から29歳をピークに、年齢とともに低下していると指摘しています。

この背景には、出産や育児の時期に働き方を変えたり、キャリアを中断・断念したりするケースがあるとしています。そのため、仕事と家庭を両立しながら、性別にかかわらず活躍できる社会の実現には、引き続き、集中的な取り組みが必要だと判断したということです。

また政府は「少子高齢化が進む今、女性を含む多様な人材が活躍できることは、個人の暮らしを支えるだけでなく、企業の成長や社会全体の活力にもつながっている」と説明しています。