「したいという衝動が…」アパートの廊下で寝ていた女性を暴行の中学教師が法廷で語った“犯行の瞬間”

性的暴行をしたうえに60万円を奪う

「酔って寝ている女性を介抱しているうちに、自分の性的な衝動が高まってしまい、性行為に及んでしまいました」

アパートの通路で寝ていた女性に性的暴行を加えた元中学校教諭は、当時のことをこのように振り返っていた。

「’25年11月６日、埼玉県警捜査１課は準強制性交と窃盗の疑いで、中学校教諭・武井英憲（ひでのり）被告（36）を逮捕しました。武井被告は’21年６月12日の早朝、当時、住んでいたアパートの通路で酔って寝ていたAさん（20代女性）に性的暴行を加え、現金約60万を盗んだ疑いがもたれていました。

武井被告は『酔っていた女性と性交しました。正確な金額はわかりませんが、お金を盗みました』と容疑を認めたということです。武井被告とAさんには面識がなかったといいます。

埼玉県教育委員会は’25年12月18日に『教育公務員に対する信用を著しく傷つけた』として、武井被告を懲戒免職にしたと発表しました」（全国紙社会部記者）

３月23日、さいたま地裁で武井被告の第２回公判が開かれ、この日、結審した。

現在保釈され、専門のクリニックでカウンセリングを受けているという武井被告は「事件当時、自分の思考パターンが間違っていた」といい、当時の心情をこう分析していた。

「性的な同意に関わる話なんですが、相手が酔っぱらっていたり、年下だったり、自分に好意を抱いていたりと、こちらが有利な立場にあると性行為に及びやすかったのではないか。今回の事件のように、泥酔して抵抗できない状態にある相手であれば、性行為に及んでもいいと、考えてしまったのだと思います」

公判でも武井被告は、冒頭のように「性的衝動」という言葉を用いて、当時の自身の行動を思い返していた。

「自分がしてしまったことにドキドキした」

事件当日は武井被告が顧問を務めていた陸上部の県大会があり、早朝、選手を引率するため部屋を出たのだという。そして階段を下りたとき、そこで目にしたのは、自身の部屋の前で泥酔して寝ているAさんの姿だった。

最初は介抱するつもりだったとして、こう主張している。

「（Aさんの）近くにペットボトルの水が置いてあったので、それを飲んでもらったり、インターフォンを押して、部屋の中に誰かいれば助けを求めようと思いました。

しかし、早朝という人がいない時間帯と奥まったスペースで人目につかない場所だったことから、性行為をしたいという衝動を抑えられず、犯行に及んでしまいました」

裁判官が、「逮捕後の取り調べでは、『部屋から誰か出てきて、見られたら困るからインターフォンを押した』と供述していますが、違うんですか？」と質問すると、こう答えている。

「４年も前のことで、記憶があいまいになっているのですが、中に人がいたら助けてもらおうという記憶のほうが強いんです。ただ、警察の方には『人が出てきて見られたら困るから、中に人がいるかどうか確認したという側面もあったかもしれない』と話したと思います」

性的衝動が高まってからは記憶があいまいになり、性行為に及んでいる間のことは、一部記憶が抜けているのだという。性行為を終えたあと被害者が、「酔って寝ていたということもあり、ぐったりしたような状態だった」ことは覚えているそうだ。そして、Aさんのカバンの中に紙封筒に入った約60万を見つけ、「これでいろいろ支払いができる」と考え、持ち去った。そのお金は、当時の妻にバレないよう車の中に隠し、洋服代や風俗代に使ったのだという。

犯行後は、予定通り県大会に生徒を引率した武井被告。そのときの気持ちをこう振り返っていた。

「犯行に及んでいる間は生徒のことは思い浮かびませんでした。その後は、自分がしてしまったことに対してドキドキするような感覚があったのですが、仕事に集中するうちに、その意識がなくなっていく感じがありました」

犯行直後は警察が来るかもしれないと心配もしたというが、徐々に薄れていった。結果、その後４年間にわたって何食わぬ顔で生徒の指導に当たっていたのだ。

生徒たちに広がった動揺

この日は、論告弁論が行われた。

検察官は、準強制性交については「無抵抗のAさんを性欲のはけ口とした卑劣で野蛮な犯行」、窃盗については「Aさんの隙に乗じた卑劣な犯行」などと述べたうえで、「本件が社会に与える衝撃は大きく、教師に対する信頼を著しく損なうものである」として「懲役５年」を求刑。

一方、弁護人はAさんとの間に示談が成立したことを明かし、準強制性交については「被告人は泥酔して寝ていたAさんを発見しただけで、Aさんに無理やりお酒を飲ませたり、睡眠導入剤を服用させたわけではない。抵抗できない状態にすることにはまったく関与していない」と抗拒不能には関わっていないことを強調し、「専門のクリニックに通ってカウンセリングを受け、家族の監督も期待できる」などとして、「酌量減軽のうえ、執行猶予を付した処分を賜りたいと希望します」と述べた。

今後はクリニックに通いながら、「運送業や介護職など、人手が不足している職業で社会に貢献したい」と述べていた武井被告。「私は性犯罪を行った人間なので、子どもを指導する職には就かない」ことを約束していた。

しかし、まさにその「性犯罪者」に４年間、指導を受けた中学校の生徒のことはどう考えているのだろうか。

武井被告の逮捕を受け、勤務していた中学校では説明会が行われたようだが、当然のことながら、学校中に動揺が広がったという。そんな武井被告に司法はどのような判断を下すのだろうか。

判決は４月21日に言い渡される予定だ。

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取材・文：中平良