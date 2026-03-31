ピアノの鍵盤に手をかけて音を鳴らして遊んでいる猫さんの姿が可愛らしいと、国内外の人からたくさんのコメントが寄せられています。動画は16.2万回以上も再生され、「凄いね～しかも暗譜。可愛い」「初心者にしては上手いニャン」とのコメントが集まっています。

【動画：ピアノの前に置いてある『椅子の上にいた猫』…完璧な姿勢で音を鳴らす『驚きの光景』】

ピアノ初心者の猫さん

Instagramアカウント「sora_komugi」さまに登場したそらくんは、ピアノの前に置いてある椅子の上に座っています。目の前にあるピアノの鍵盤が気になるようで、匂いを嗅いでいたのだとか。

鍵盤の上に手を乗せて、少しずつ顔を移動させながら鍵盤の匂いを嗅いでいたのだそう。そらくんが手を乗せている白い鍵盤は、手の重さで押され、音が鳴っていたとのこと。

演奏の練習中

今度は、黒い鍵盤に手を乗せてみるそらくん。鍵盤を押すと音が出るという理屈はどうやら理解していそうな様子。何度か鍵盤を押して音が出るのを確認していたのだとか。

すっと背筋を伸ばして鍵盤に両手をかけているそらくんの姿を見た飼い主さんは、ピアノは初心者だけど、姿勢は合格だと思ったとのこと。

2匹の猫の日常

飼い主さん家族の家には、そらくんとこむぎちゃんの2匹の猫が暮らしているのだとか。とても仲良しで、一緒にいる姿を見ていると、うちに来てくれてありがとうと、毎日言いたくなるのだそう。

投稿では2匹の寄り添う姿をたくさん見ることができます。お互いにグルーミングをしあったり添い寝をする姿は、とても癒されますよ。

ピアノを弾くそらくんの姿は、Instagramで16.2万回以上も再生され、「レ～って言ってますね。にゃんこかわいい」「いつか猫ショパン国際ピアノコンクールに出場するニャ」「完全に奏でている。そらちゃん天才か」「鍵盤に手を置いて上を見る仕草ガチ ピアニストなんですけど」「すごい！街角ピアノに参加してほしい。可愛すぎる」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「sora_komugi」さまには、そらくんとこむぎちゃんの日々の様子がたくさん投稿されています。仲良しの2匹の姿は見ていて思わず微笑んでしまいますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sora_komugi」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。