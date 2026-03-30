ナビやツーリングアプリなど、スマホは今やツーリングにおいてもライダーにとって欠かせない存在。しかし、グローブを外さないと扱いづらく着脱が面倒、脱着が簡単なものは走行時のホールド力が不安、欲しい目線に装着位置を決めにくい、画面の向きを変えるのにいちいち工具が必要などなど、いま使っているスマホマウントに大なり小なり不満を感じているライダーは少なくないハズ。

つまり、バイク用スマホマウントに求められるのは「走行中でも確実に固定できるホールド力」だけではなく、「脱着の手軽さ」や「バイクの種類やライダー好みの目線に合わせて調整できるマウント構造」、さらに「スマホを守る振動対策」も重要なポイントになる。

そこで今回紹介したいイチオシのスマホマウントが、DAYTONAが取り扱う「GR XPLORE（ジーアールエクスプロア）」。経験豊富なアドベンチャーライダーによって設立された北米のモーターサイクル向けツーリングギアブランドだ。

ツーリングで求められる使いやすさと安心感を高いレベルで両立した、便利な機能が満載の注目アイテムをご覧あれ！【装着動画あり】

近づけるだけでドンピシャ装着。磁気吸着で「1秒脱着」を実現！

マウントヘッドに配置した左右2本のツメがスマホ側アダプタ吸着とともに飛び出し、少しヒネることでフォンケース背面のアダプタ溝（ユニバーサルアダプタも同様）の凹部にカチッと噛み合い完全にロックできる。カチッという音が大事！

GRエクスプロアの大きな特徴が、磁気吸着システムによるマウントへのワンタッチ装着だ。

マウントと専用フォンケースやスマホケースに貼り付けられるユニバーサルアダプタに備わるマグネットにより、スマホをマウントに近づけるだけで暗がりでも位置を探ることなく正位置にピタッと吸着でき、少しのヒネリで2本のツメがアダプタ側の溝をカチッと完全ホールド。脱着が簡単なだけじゃなく、落下の心配もないのだ。

取り外し時は、マウントサイドにあるレバーを軽く下げることでツメがホールドを解除するので、あとは磁気に逆らってスマホを取るだけ。

走行前の準備や休憩時の取り外しはもちろん、この瞬間のこの風景をスマホで撮りたい！ とバイクを停めて急いでスマホを構える。そんな刹那のタイミングにも即対応できる脱着のスムーズさは圧巻。

当然グローブを外す必要もなく、ツーリング中でも扱いやすい。そして簡単1秒脱着なのに走行時にはしっかりとホールドする設計なのが、ライダーにとって最強の魅力だろう。

「カチッ」が大事！ 磁気吸着＋太い2本のツメによる抜群のロック機構

マウントヘッド中央の丸い突起が装着時に押されると2本のツメが左右に飛び出し、アダプタ溝をロックする仕組み。（左）ロック解除時（右）ロック時

専用フォンケースやユニバーサルアダプタに配した左右の溝に、ガッチリと2本のツメが噛んで完全にロックされるので安心。この溝にツメを合わせるためにも「少しのヒネり」が必要なのだ。

取り外しも片手で簡単！ レバーを下げて取るだけ

サイドにあるレバーを引き下ろすと2本のツメが引っ込みロック解除。ロック解除後もスマホは磁力で張り付いたままなので、ポロンと落ちる心配は一切なし。わかりやすく両手で撮影したが、実際は片手で脱着可能だ（動画あり）。

付属のユニバーサルアダプターで好みのケースでの装着もOK

剥がす際に強力な粘着力でパネルが破損してしまう可能性があるため、スマホに直接貼り付けずケースの使用を推奨。

最新のiPhone17/17PROまで16モデルに対応した専用フォンケースが用意されているが、iPhone以外のスマホユーザーや専用ケースはいらない or 好みのケースを使いたいという人に対応しているのが、全モデルに付属するユニバーサルアダプター（単品での購入も可能）だ。

ケースのデザインを損なうことなく、いい感じに装着できた。なお、ケース表面に特殊コーティングされていたり凹凸や穴があるなど、ケースの材質や形状によっては張り付かないので注意が必要。

好みの目線や制約のあるクランプ位置を細かく調整できる自在マウント

ハンドルバーに取り付けたら、好みの位置に微調整開始！

スマホマウントは装着位置や画面角度の調整が意外と重要。

GRエクスプロアはあらゆるバイクに対応する豊富なマウントバリエーション設定だけでなく、マウントのブラケット部分とマウントヘッドをつなぐアームの調整機構により、かなり細かな角度での調整が可能だ（オフセットバーマウントは除く）。

バイクのタイプまたはハンドル周りがすでに過密状態など、クランプ位置に制約がある場合のメーターなどへの干渉を避けた位置確保やライダーの好みに合わせた位置決めができるのは、スマホ画面の視認性を高めながらライディングの邪魔にならないポジションを作ることができるのでありがたい。

分割式かつセレーション構造で細かく位置調整可能

今回使用したハンドルバーマウントは、ブラケットとアームが分割式で角度を細かく調整可能。

スタンディング時も見やすい角度が好みの筆者は絶妙に傾いたセッティングにしたのだが、セレーション構造によって細かく調整した位置でも確実に固定することができた。

アームの水平方向の振り角を微調整。 アームの垂直方向の振り角を微調整。 レバーを向って左サイドに出したりなど、マウントヘッドの方向も変えられる。

装着したまま工具不要で360°回転可能！ 1周16ポジションで固定できブレ知らず

マウントヘッドのツメが噛み合えば（吸着後のカチッ）、スマホを揺らしても外れたりガタつくことはなく確実に固定できる。

そしてスマホ本体の向きを360度自由に変えることができるのも大きなポイント。しかも、工具を使ったり調整ネジを回さなければいけない製品が多い中、GRエクスプロアは手間も工具も一切不要。ただ手でスマホを回すだけの簡単調整が可能なのだ（動画あり）。

また、1周16ポジションでロックするので、走行中に微妙に画面が回ってしまうということもなく安心だ。

マウントヘッドと振動吸収ダンパーのつなぎめが回るので、画面を回転させる際の振動なども振動吸収ダンパーたちに吸収されている予感。

走行時の振動からスマホを守る振動吸収装置を標準装備

適度な硬度を持つ4個のゴムダンパーと1個のコイルスプリングで、走行時の振動や路面からの衝撃を吸収。

バイク特有の振動は、スマホに搭載されたカメラなど精密部品にダメージを与える可能性があるが、GR エクスプロアはその点にもしっかり配慮し、なんと振動吸収装置（4個のゴムダンパーと1個のコイルスプリング）が標準装備されている。

通常走行に路面から伝わる細かな振動はもちろん、高速走行時における継続した振動、未舗装林道などダート路面からの衝撃まで吸収し、スマホへの負担を軽減する構造となっている安心設計なのだ。

他社製品では、防振ダンパーの設定があってもオプションとして別途購入する必要がある場合もあるので、全モデルで振動吸収装置が標準装備なのはお財布にもありがたい！

【インプレ】CRF250Lにハンドルバーマウントを装着（専用フォンケース使用）

こんなに楽ちんで信用できるスマホホルダーは初めて！

干渉知らずの微調整で設置スペースにムダがないので、すっきりとしたハンドル周りになっているのも好印象だった。

実際に触れてまず感じたのは、GRエクスプロアのマウントの磁気吸着による装着の手軽さ。スマホを近づけるだけでスッとマウントに引き寄せされ、装着位置に迷うことなくピタッと吸着。そして少しヒネるだけでわかりやすいカチッという確かなホールド音と共に固定される感覚は小気味良く、想像を遥かに上回るスムーズさに感動した。

8年前、スマホホルダーから吹き飛んで四散した買ったばかりのマイiPhone。あれからどう見てもすべてが崩壊しない限り吹き飛ぶことはないだろうという設計のお財布に痛いスマホマウントシステムを導入してきたが、簡単脱着構造なハズが結局グローブを外して利き手で力を入れて外さないとすぐに脱着できず、数多くの素敵な瞬間ショットを逃した。

しかしっ、GRエクスプロアのマウントはグローブをしたままでも扱いやすく、ツーリング中の休憩時や雑多な観光スポットのそばでササっとスマホで写真撮影をする際にもまったくストレスを感じなかった。

また、簡単に装着できるにもかかわらず走行時の安定感や安心感が高いことが印象的だった。磁気吸着＋太い2本のツメでしっかりホールドされているだけでなく、スマホの故障にもつながりかねない走行時の振動対策として振動吸収装置をオプションではなく標準装備してくれる配慮たるや。

こんなにもスマホを安心して装着できるのか……と、完全にお財布痛いホルダーに別れを告げて次期スマホマウントシステムとして購入を決意させるほど。しかもお値段もそこまで高くないときた。

いまや20万を軽く超えるスマホを快適なツーリングのお供として安全安心かつ便利にバイクにマウントすることを考えると、最小限の操作で高い安定性を実現するGRエクスプロアは痒いところに手が届きまくる次世代スマホマウントとして、スマホマウント勢にとって最強に魅力的な選択肢といえるだろう。

各部位の振り角の微調整＆確実な固定のおかげで、ライディングを妨げることなくスマホ画面を見やすい位置に設置できて大満足！

今回装着したセット

GR-MT11 バーマウントは、ハンドルバーに装着するタイプ。ユニバーサルクランプに加え、φ22.2／φ25.4／φ28.6／φ32.0のパイプに対応する各種クランプスペーサーが付属している。

ハンドルバーマウントと専用フォンケースをチョイス GR-MT11 バーマウント

脱着＆操作動画はコチラ

これがほんとの秒で脱着！ 吸着後の完全ホールドを示すカチって音が大事

左回りでも右回りでも1周16分割で楽にスマホ画面を微調整できる！

多種多様なバイクに対応する豊富なマウントバリエーション

GR-KC02S Universal Adaptor ユニバーサルアダプター

市販のスマホケースに使用可能な、汎用貼り付けベース「ユニバーサルアダプター」。各マウントには標準で付属されているが、スマホ買い替えのタイミングやスマホを複数台所持しているなど、「もうひとつ欲しい！」という人にオススメの単品バージョン。

なお、スマホケースの材質や形状（凹凸があるなど）によっては貼り付かない可能性があるので注意。また、強力な両面テープを使用しており、剥がす際に粘着力でパネルが破損してしまう可能性があるため、スマホに直接貼り付けないこと。

【GR-KC02S Universal Adaptor】

◎税込価格：3300円

●貼り付け対応材質：PC(ポリカーボネート)／ABS／アクリル／ガラス／金属

＊PE/PP/テフロン系/シリコン系ほか表面に特殊コーティングがされているもの／凹凸のある表面処理のもの／貼り付け面の一部がくり抜かれていていて全面が接着されないものは非推奨

GR-M66 フォンケース

専用フォンケースは、現在iPhone14/13からiPhone17/17PROまで16モデルに対応。シンプルかつスリムなデザインで、ワイレス充電が可能なMagSafeにも対応している。さらりとした上質な質感に強度を備え、スマホをしっかりとガードする。

【GR-M66 PhoneCase】

◎税込価格：6930円

●対応機種：iPhone13/14、14Pro、14Pro Max、14Plus、15、15Pro、15Pro Max、15Plus、16、16Pro、16Plus、16Pro Max、17、17Pro、17Pro Max、Air

GR-MT11 バーマウント（ハンドルバーマウント） ハンドルバーに装着可能なマウント。マウントの中間部にある角度調整機構により、細かい位置調整が可能だ。また、ユニバーサルアダプターが付属しているので、専用フォンケースが無くても使用することができる。 【GR-MT11 Bar Mount】

◎税込価格：1万5950円

●対応ハンドル径：Φ22.2／25.4／28.6／32ｍｍ

●素材：CNCアルミ合金

3Dで位置調整が可能なボール＆アーム式マウント。スマホを装着した後も、工具不要で向きの調整が可能だ。また、ユニバーサルアダプターが付属しているので、専用フォンケースが無くても使用することができる。

【GR-MT6 Ball Mount】

◎税込価格：1万3200円

●対応ハンドル径：Φ22.2/25.4/28.6/32ｍｍ

●素材：CNCアルミ合金

GR-MT10 オフセットバーマウント

オフセットタイプのハンドルバーマウント。固定するクランプ位置とスマホマウントの位置が35mmオフセットしているので、柔軟な装着が可能。また、ユニバーサルアダプターが付属しているので、専用フォンケースが無くても使用することができる。

【GR-MT10 Offset Mount】

◎税込価格：1万4300円

●対応ハンドル径：Φ22.2/25.4/28.6/32ｍｍ

●素材：CNCアルミ合金

●オフセット量：35mm

GR-MT9 バーマウント（ミラーロッド）

ミラーロッドやハンドルブレースバーに装着可能なマウント。ハンドルバーが無いスクーターや、ハンドルクランプのスペースが少ない大型アドベンチャー車両などにオススメ。また、ユニバーサルアダプターが付属しているので、専用フォンケースが無くても使用することができる。

なお、ミラーロッドに装着する場合に取り付けネジ径がM8だと振動でネジ部が破損する可能性があるため、取り付けネジ径がM10のミラーを推奨。

【GR-MT9 Bar Mount】

◎税込価格：1万4850円

●対応バー径：Φ8/10/12/14ｍｍ

●素材：CNCアルミ合金

GR-MT7 ステムマウント

ステムホールに装着可能なマウント。セパレートハンドルのスーパースポーツ系の車両にオススメ。また、ユニバーサルアダプターが付属しているので、専用フォンケースが無くても使用することができる。

なお、ステム穴がテーパー形状や段付き形状の場合は、確実に取り付けができないため装着不可。

【GR-MT7 Stem Mount】

◎税込価格：1万6500円

●対応ステムホール径：Φ12～32mm

●素材：CNCアルミ合金

●付属カラー：（小）対応内径：Φ12～17.9mm／（中）対応内径：Φ18～24.9mm／（大）対応内径：Φ25～32.0mm



GR-MT13 バークランプマウント M6

ブレーキやクラッチマスターシリンダーのクランプと共締めで使用可能なマウント。ハンドルバークランプのスペースが無い車両にオススメ。また、ユニバーサルアダプターが付属しているので、専用フォンケースが無くても使用することができる。

【Bar Clamp Mount M6】

◎税込価格：1万4850円

●対応ボルト径：M6

●素材：CNCアルミ合金

GR-MT13 バークランプマウント M8

ハンドルバークランプの固定ボルトに装着可能なマウント。ハンドルクランプのスペースが無い車両にオススメ。また、ユニバーサルアダプターが付属しているので、専用フォンケースが無くても使用することができる。

【GR-MT13 Bar Clamp Mount M8】

◎税込価格：1万4850円

●対応ボルト径：M8

●素材：CNCアルミ合金

GR-A3 リングホルダー

スマホケースの裏に付けて使用するGRのロゴ入りリングホルダー。マグネットでの装着なので簡単に脱着ができ、中央のリング位置を変えればスタンドとしても使用できる。

バイク用マウント GR-MT6/7/9/10/11/13との同時装着はできないので、マウント時は外しておこう。

【GR-A3 Ring Holder】

◎税込価格：4950円