女性器の神経ネットワークを世界で初めて完全にマッピング、「陰核」の解剖学的構造が明らかになり骨盤手術を受ける女性の治療成績向上に期待大

女性器の神経ネットワークを世界で初めて完全にマッピング、「陰核」の解剖学的構造が明らかになり骨盤手術を受ける女性の治療成績向上に期待大