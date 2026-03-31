元「Mステ」アシスタント美女、長男＆長女の卒業報告に反響「こんな可愛いお母さん見た事ない」
テレビ朝日アナウンサーの堂真理子が30日、自身のInstagramを更新し、長男と長女の卒業を報告。ファンからたくさんの祝福の声が寄せられた。
【写真】長男との2ショット＆長女の写真も公開
堂は「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした」と報告。「息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります。3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」「
娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」としている。
「今月は家族で色々な卒業を経験し、いよいよ新しい生活が始まります！」「別れと出会いの季節は寂しくもあり、楽しみでわくわくすることもあり、刺激的ですね…！」と、親として変化を経験する子どもたちへの思いを書き連ねた堂。写真では、長男長女の写真も公開している。
コメント欄には祝福の声のほか「美人ママ 綺麗なお母さん」「お子さんの同級生からも『超かわいい』と言われるから」といった堂の美ぼうを絶賛する声が寄せられている。
■堂真理子(どうまりこ）
1981年9月21日生まれの44歳。2004年4月、テレビ朝日に入社。その月より、歌番組『ミュージックステーション』サブ司会（アシスタント）を務めた。2008年に会社員男性と結婚。 2011年1月22日に第1子の長男、2014年1月に第2子の長女を出産している。
引用：「堂真理子」Instagram（＠mariko_do）
【写真】長男との2ショット＆長女の写真も公開
堂は「この3月は、子供達もそれぞれの場所からの『卒業』でした」と報告。「息子は中学校を卒業し、4月から高校生になります。3年間打ち込んだ中学野球部も卒部しましたが、引き続き大好きな野球を続けるそうです」「
娘は小学校を卒業し、来月から中学生になります」としている。
コメント欄には祝福の声のほか「美人ママ 綺麗なお母さん」「お子さんの同級生からも『超かわいい』と言われるから」といった堂の美ぼうを絶賛する声が寄せられている。
■堂真理子(どうまりこ）
1981年9月21日生まれの44歳。2004年4月、テレビ朝日に入社。その月より、歌番組『ミュージックステーション』サブ司会（アシスタント）を務めた。2008年に会社員男性と結婚。 2011年1月22日に第1子の長男、2014年1月に第2子の長女を出産している。
引用：「堂真理子」Instagram（＠mariko_do）