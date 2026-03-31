『ばけばけ』スピンオフ第2話 “サワ”円井わん＆“庄田”濱正悟、周囲の思惑もどこ吹く風
高石あかりが主演した連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフの第2話「オサワ、スイーッチョン。」（後編）が今夜23時より放送される。
【写真】周囲の“おせっかい”に庄田（濱正悟）もタジタジ
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワ（円井わん）と、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送する。
■「オサワ、スイーッチョン。」（後編）
錦織（吉沢亮）の計らいで、教員たちによる学校の大掃除がはじまる。応援に駆けつけた土江（重岡漠）と門脇（吉田庸）は、この機会にサワ（円井わん）と庄田（濱正悟）の距離を縮めようと企む。そんな周りの思惑に、当のサワと庄田はどこ吹く風。それぞれ別行動で勝手に掃除をはじめようとし、土江も門脇も大慌て。さらに、出前を持ってきたウメ（野内まる）も加わり、サワと庄田の恋の行方は思いも寄らない展開を迎える。
連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフ第2話「オサワ、スイーッチョン。」（後編）はNHK総合にて3月31日23時より放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】周囲の“おせっかい”に庄田（濱正悟）もタジタジ
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワ（円井わん）と、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送する。
錦織（吉沢亮）の計らいで、教員たちによる学校の大掃除がはじまる。応援に駆けつけた土江（重岡漠）と門脇（吉田庸）は、この機会にサワ（円井わん）と庄田（濱正悟）の距離を縮めようと企む。そんな周りの思惑に、当のサワと庄田はどこ吹く風。それぞれ別行動で勝手に掃除をはじめようとし、土江も門脇も大慌て。さらに、出前を持ってきたウメ（野内まる）も加わり、サワと庄田の恋の行方は思いも寄らない展開を迎える。
連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフ第2話「オサワ、スイーッチョン。」（後編）はNHK総合にて3月31日23時より放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」