「もし寝ている間に倒れたら、誰も気づかない」。かつての破天荒な芸人が、還暦を前に「孤独死」への不安を抱えていました。50歳での離婚を経て、2018年に地元・熊本へUターンした井手らっきょさん。待っていたのは、孤独死への不安と「かつての友がいない」という現実でした。そんななかで見つけたのは、90代の両親とあえて「つかず離れず」で見守り合う日々や、元妻も合流して海水浴へ行く不思議な家族の形。人生の後半戦、今の自分にちょうどいい距離感で他者と結び直す、井手さんの今に迫ります。

【写真】「50歳で離婚した元妻も」熊本で大集合した井手さんファミリー（全14枚）

再婚への恐怖と孤独死の不安の狭間で

── 50歳で離婚されてから16年、現在は熊本でひとり暮らしです。自由を謳歌されているように見えますが、心細さを感じる瞬間はありますか？

井手さん：夜中にふと「もし寝ている間に倒れたら、誰も気づいてくれないんじゃないか」と、孤独死の不安が頭をよぎる瞬間はあります。ただ、ひとり暮らし自体はもう25年以上になりますから、寂しいというより、もう慣れてしまったという感じなんです。たけし軍団のつまみ枝豆やガダルカナル・タカ夫婦のインスタを見て、「いい歳の重ね方をしているな」と羨ましく思うことも。でも「再婚したいか」と言われたら…。「また失敗したら」という怖さがあるんです。

── 8年前に単身、地元の熊本へUターンされました。人間関係や自身の居場所について、不安はなかったですか？

井手さん：地元の仕事が少しずつ増えてきたのがきっかけで熊本に戻ることになったんですが、地元のつながりといえば高校の同級生くらい。でも、僕らの世代は、みな孫もいる年齢で、気軽に声かけるわけにもいきません。「熊本に帰ってきて、ふだん何をして過ごせばいいんだろう」と、正直、思いましたね。

スポーツ万能で知られるらっきょさん。夢中になっているモルックの大会に参加

── その状況から50代で新しいコミュニティをどう築いていったのですか。

井手さん：熊本に戻ってスナックを始めたんですが、今よく遊ぶ友だちは、ほぼ店のお客さん。僕より年下が多いのですが、気の合う人と友人関係になれて、楽しいです。コロナで店を閉めざるをえない時期もありましたが、その間も彼らと連絡を取り合えたおかげで、孤独にならずに済みました。

── スナックという仕事の場が、そのまま人とのつながりを広げてくれる役割も果たしているんですね。

井手さん：そうなんです。昔、川崎でダーツバーを経営していたときも同じでした。芸能界の友達より、お店を通じて知り合った一般の方と親しくなって一緒に遊ぶことのほうが多くて。それがすごく楽しかったので、熊本でも店をやったんですけど、やっぱりそれが大正解でしたね。

もし店を出していなかったら…って考えると怖くなりますね。店に立って他愛もない話をする。それが今の僕の、健康な生活リズムになっています。

90代の両親や元妻の「ほどよい距離」

── 熊本に戻られてからは、ご実家も近くなったそうですね。ご両親との距離感はどんな感じですか。

井手さん：実家が今のマンションから500メートルほど、歩いて行ける距離なんです。両親はふたりとも90代ですが健在ですよ。親父も足が速くて、体力お化けの血筋ですね。たまに「飯食いに来い」と呼ばれて実家に行ったり、「風邪ひいてないか」「薬は持ってるか」と、心配されたりもして（笑）。ありがたいと思いつつ、干渉されるとそれはそれで煩わしく感じるので、ほどよい距離感で付き合っています。

子どもたちと孫に囲まれ満面の笑みをみせるらっきょさん

── ご両親が近くにいらっしゃる今、逆に、離れて暮らすお子さんたちとはどんな関係なんですか。

井手さん：今も交流はあります。別居中もちょこちょこ子どもたちに会いに行っていましたし、息子が野球部で頑張っていたときには練習場に応援に行ったりもしました。去年の夏には、娘と孫2人が熊本に遊びに来て、そこに息子も合流して。さらに元妻まで来て、みなで天草へ海水浴に行ったんです。

「元妻も一緒に旅行するの？」って、周りには驚かれますけど（笑）。別に憎しみ合って別れたわけじゃないんです。今は自分の息子と娘の「お母さん」のような存在として、付き合っている感覚ですね。

「住めば都」だけど、大切なのは場所じゃない

── 年月を経て、家族の形は変わっても、こうして一緒に時間を過ごす関係が続いているんですね。東京が恋しくなったりはしませんか。

井手さん：戻ってきて最初のころは「こぢんまりしているな」と、感じたこともありました。ただ、本当に「住めば都」。観光できる阿蘇も天草も車で1時間以内に行けて、水は美味しく、家賃は東京の3分の1ほど。今住んでいるのはオートロックの2LDKで都心では考えられない住環境ですよ。熊本のよさを、最近はインスタでも積極的に発信しているんです。九州の温泉もちょこちょこ行くので、「温泉ソムリエにでもなろうかな」なんて考えたりしています。

── 50代からの再出発は、かつての居場所を「取り戻す」ことではなく、今の自分にちょうどいい関係を「見つけ直す」作業だったのかもしれませんね。

井手さん：結局いちばん大きいのは場所より人なのかもしれません。両親とは近くに住んでいてもベッタリじゃないし、店では新しい友だちができて、今の自分に合う距離感の人間関係ができてきた。そういうつながりができてくると、不思議と孤独への不安も前ほど怖くなくなりました。

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若かったころのような「ベッタリとした関係」ではなく、中年を過ぎてからの人生を軽やかにする、つかず離れずの距離感。一度は離れた関係も、形を変えればまた新しく結び直せるのかもしれません。あなたにとって、これからの人生を共にする「心地よい距離」とは、どんな形ですか？

取材・文：西尾英子 写真：井手らっきょ