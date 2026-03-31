「きもい」「死ね」と言われるのが当たり前。全身に茶色いシミや腫瘍が広がる難病「レックリングハウゼン病」を抱える大河内愛美さんは、凄惨ないじめの中で幼少期を過ごしました。 同級生から「殺しに行く」と追われ、蔑称で呼ばれる地獄のような日々。そんな彼女が絶望に飲み込まれず、学校に通い続けられたのは、ある「誓い」があったから。 「芸大に行って、ガラス作家になる」--。 いじめを「卒業という作業」に変えて生き抜き、夢を掴み取った彼女の、静かで強い逆転劇に迫ります。

【写真】「バイオ」と呼ばれ、いじめられた過去を越えて。大河内さんが隠さず見せる「あざと腫瘍」（全14枚）

大きな木の枝を引きずり「おまえを殺すため」と追われた日

いじめに苦しんだ幼少期

── 見た目を理由に、小学生のころからいじめに遭われたそうですね。

大河内さん：当時は知らなかったのですが、レックリングハウゼン病という難病のせいでずっといじめられてきました。症状としては、「カフェオレ斑」という茶色いシミや、イボのような神経線維腫という腫瘍が体中にあります。親には「生まれつきあるんだよ」と言われていて、それが病気のせいだとは思ってもみませんでした。産まれた病院や小児科でも説明されたことはなかったので、親も知らなかったと思います。

小学校低学年くらいから、「きもい」とか「死ね」とか言われるのがあたりまえでした。いじめてくるのは男の子が多かったですね。女の子は、誰もいないところでは普通に話をするのに、みんながいるところでは話してくれなくなるんです。

一度、習い事の帰りに同級生の男子が大きな木の枝を引きずってついてきたことがありました。「どうしてついてくるの？」と聞いたら、「おまえを殺すため」と言われて。「本当に殺される」と思って、すごく怖かったです。

── 子どもとはいえ、あまりにひどいです。先生や親御さんに相談は？

大河内さん：相談はしなかったので、先生は何もしてくれませんでした。親にも、心配をかけたくなくて話しませんでしたし。

学校へ行くのがつらかったけど、当時の私には、「学校に行かない」という選択肢はなかったです。何があっても学校には行くもの、と思っていました。心の支えと呼べるものは正直、何もなかったです。でも、「ガラス作家になりたい」という夢を見つけてからは、その夢に向かってがんばれました。

── 小学生が抱く夢にしてはかなり具体的な気がします。ガラス作家になりたいと思ったきっかけは何だったのですか。

大河内さん：『TVチャンピオン』という番組がきっかけです。吹きガラスの職人さんたちが、たくさんのパーツを持ち寄って大きな作品を作っていました。キラキラしていてきれいで、「私もやってみたい」と思いました。もともと外で遊ぶより、泥団子を作ったり、工作をしたりするのが好きだったんです。

家族にものづくりをする人はいませんが、父に「芸大に行かないとガラスづくりはできないよ」と言われて、「じゃあ、将来は芸大に行こう」と決めました。

いじめは「聞き流す作業」。すべては芸大へ行くためのステップ

ガラス作家になるという夢を持つように

── ガラスづくりをしたことはあったのですか。

大河内さん：初めて体験したのは、中学1年の夏休みです。親が、自宅から車で2時間以上かかる滋賀県の黒壁へ連れて行ってくれました。吹きガラスでコップを作ったのですが、思うように膨らまなくて想像以上に大変でした。「こんなに肺活量がいるんだ」って。

親は、「一度体験すれば気が済むだろう」と思っていたみたいですけど、私はそのとき、「将来、絶対にこれをやる」と心に決めていました。翌日にはパソコンでガラスを学べる学校を調べて、高校より先に、行きたい大学が決まりました。

── 中学校では、いじめは収まりましたか。

大河内さん：いえ、さらにひどくなりました。2つの小学校が統合されたので、半分の人たちは私を知らないはずなんです。でも、入学して3日後には、別の小学校の子から「死ね」と言われました。たぶん、同じ小学校だった子が話したんですよね。「バイオハザード」から取った「バイオ」というあだ名をつけられて、心ない言葉をたくさんぶつけられて。何を言われても聞き流して、耐える日々でした。

「私はガラスをやるために、芸大に行く」。そのためには、中・高を卒業する作業が不可欠でした。どんな暴言を吐かれても、それは「大学へ行くためのステップ」として聞き流して。感情を殺し、ただ淡々と学校に通い続けました。

携帯で検索したら…「私って難病だったの？」

ガラス作家・大河内愛美さん

── ご自身の病気のことを知ったのはいつですか。

大河内さん：高校に入ってすぐのころです。ずっと気になっていたので、携帯を買ってもらって「カフェオレ斑」を検索しました。そうしたら、「レックリングハウゼン病」というワードが出てきて。そこに書いてあった症状が、自分にあてはまることばかりだったので、びっくりしました。「私って難病だったの？」って。

母と一緒に大学病院を受診して、レックリングハウゼン病と診断されました。ただ、このときは「治療法はない」「カフェオレ斑はレーザーで消そうとしたら、今より目立つかもしれない」「腫瘍は取れるけど増えてくるし意味はあまりない」と言われただけで、次の治療につながることもなかったし、合併症のリスクがあるという説明もありませんでした。治らないのはショックでしたが、「命に関わらないなら、まあいいか」という気持ちでした。

── 高校でも、いじめはあったのでしょうか。

大河内さん：高校に入ったら、露骨ないじめはなくなりました。アーチェリー部に入って部活もがんばっていました。でも、またいじめられて傷つくのが怖くて。心を開けなくて、どこかみんなと距離を置いていたような気がします。高校生活を楽しむより、一刻も早く「ガラスの世界」へ行きたかった。入学式の日に「早く卒業したい」と思ったのは、そこが私にとってのゴールではなく、夢への通過点に過ぎなかったからです。

── 夢をかなえるために、大学へ進まれたのですね。

大河内さん：高校卒業後、名古屋芸術大学に入学して、念願のガラスを学べるようになったときは嬉しかったです。小中高の暗闇から、一気に明るい世界に出られた気がしました。ガラス制作にはお金がかかるので、早朝パン屋でバイトをして、バイト代を材料費にあてて制作をしました。作品は展覧会に出品したり、学祭で販売したり…。クリエイティブな活動をしている仲間もできて、充実していました。

でも、病気のことは誰にも言えませんでした。手の甲にあるプク（腫瘍）を「これ何？」と同級生に聞かれたことがあるのですが、いじめられていたときのことがフラッシュバックして、病気で全身にシミや腫瘍があると知られたら「気持ち悪い」と思われるかもしれないと怖くて。「生まれつきなんだ」としか言えませんでした。

いじめは本当につらかったし、いじめた子の名前は今でも覚えています。でも、彼らに私の人生を奪わせなかったのは、あのときにしがみついた「夢」という武器があったから。その夢を現実に変えたことで、ようやく過去を乗り越えられた気がします。

…

学校という場所が、ときとして逃げ場のない戦場になることがあります。 大河内さんにとって、その地獄を生き抜くための盾となったのは「ガラス作家になる」という執念にも似た夢でした。 もし、あなたが理不尽な環境に置かれたとき、自分自身を守り抜くための「武器」や「居場所」を持っていますか？

取材・文：林優子 写真：大河内愛美