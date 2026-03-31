◇プロ野球パ・リーグ 西武ーオリックス(31日、ベルーナドーム)

開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。西武の予告先発は隅田知一郎投手、オリックスの予告先発は郄島泰都投手と発表されています。

29日のロッテとの3戦目に勝利し、同一カード3連敗を阻止した西武。この日は先発転向となった平良海馬投手が初の完封勝利とし、チームに今季初白星をもたらしました。勢いそのままにホーム開幕戦に挑む西武は、先発に隅田投手を起用。昨季は待望の2ケタ勝利をあげるなど、今井達也投手との両腕エースとしてチームをけん引してきました。先日のWBCでは侍ジャパンの一員としても腕を振った隅田投手。本拠地でも声援を背に、好投へ期待がかかります。

対するオリックスの先発は、郄島泰都投手。昨季まではチームの起用に応え、先発・ロングリリーフなど様々な場面で腕を振ってきました。3年目となる今シーズンは先発投手としてシーズンをスタート。直近2登板でも計9イニングを無失点と好投を続けており、連勝キープに向けても好投なるか注目です。