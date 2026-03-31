◇卓球 2026 ITTF 男女ワールドカップ(3月30日〜4月5日、マカオ)

卓球のW杯が30日に開幕し、日本勢は男女計7選手が初戦を戦いました。

男女それぞれの個人戦が行われる今大会。グループステージは48選手が各組3選手ずつ振り分けられ、各組1位のみが決勝トーナメントに進出します。

男子は戸上隼輔選手(世界ランク22位)、宇田幸矢選手(同27位)、川上流星選手(同131位)がグループリーグ1回戦に登場。戸上選手が地元マカオの選手に勝利、宇田選手はストレート勝ちを収めました。

1月の全日本選手権・男子ジュニアシングルスを制した16歳の川上選手は、中国の周啓豪選手(同23位)と対戦。第2ゲームを獲得し第3ゲームも中盤までリードし食い下がりましたが、ゲームカウント1-3で敗れました。

女子は張本美和選手(同6位)、早田ひな選手(同9位)、伊藤美誠選手(同10位)、橋本帆乃香選手(同15位)が登場。張本選手と橋本選手はストレート勝ち、早田選手は3-1で勝利しました。

伊藤選手はカナダのジャン・モー選手(同60位)と立ち上がりから3ゲーム続けて両者10点まで到達する熱戦に。第2&3ゲーム目を落とし追い込まれましたが、第4ゲームと第5ゲームは圧倒して逆転勝ちを収めました。

大会2日目は男子シングルスに川上選手のほか、張本智和選手(同4位)、松島輝空選手(同8位)が登場します。

▽日本勢グループステージ1回戦結果

【男子】

戸上隼輔 3-1 MAK Tin Ian(マカオ)

(11-8/11-13/11-4/11-9)

宇田幸矢 3-0 張佑安(台湾)

(11-7/11-5/11-7)

川上流星 1-3 周啓豪(中国)

(7-11/11-9/8-11/9-11)

【女子】

張本美和 3-0 バトラー(インド)

(18-16/11-4/11-6)

早田ひな 3-1 カウフマン(ドイツ)

(11-4/6-11/13-11/11-6)

伊藤美誠 3-2 ジャン・モー(カナダ)

(12-10/10-12/11-13/11-4/11-4)

橋本帆乃香 3-0 シャン・シャオナ(ドイツ)(11-9/11-8/11-8)