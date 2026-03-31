女優満島ひかり（40）が30日、公式SNSで、モデル浅野啓介（32）との結婚と妊娠を発表した。2人は同じ黄色のチューリップの写真をアップし、それぞれのSNSで同時に発表した。

満島は「浅野啓介さんと満島ひかりは 先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました。そしておなかの中には新しい命が宿っております」と報告した。浅野も同じ文面で「浅野啓介と満島ひかりさんは」と、相手方にさん付けする呼び方で公表した。

2人は「周りからの協力や温かな気持ちをいただき 今は心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」とつづっている。

数多くの映画、ドラマなどで活躍する満島と、モデルだけでなくフォトグラファーとしても活動する浅野。関係者によるとこれまで共演はないというが、表現者としての共通点は多い。浅野は昨年のカンヌ映画祭には、出演したショートフィルムで参加するなど活動の幅を広げている。

満島は昨冬、出演映画の舞台あいさつに登壇した時、人との距離の縮め方を聞かれ「私は人と関わる時、自分をなくしてその人とだけ関わるんです。自分のことは考えず、この人がすてきだなとか、楽しいかなとか、いつも相手の気持ちを考えて話していることが多いです」と話していた。

満島は16年に石井裕也監督と離婚しており、再婚となる。

◆満島（みつしま）ひかり 1985年（昭60）11月30日、沖縄県出身。沖縄アクターズスクールに在籍し、97年にFolderメンバーとして歌手デビュー。02年Folder5が活動休止後、女優に転身。05年「ウルトラマンマックス」に出演後、09年映画「愛のむきだし」の演技で注目される。11年のNHK連続テレビ小説「おひさま」に出演。ほか、NHK「シリーズ・江戸川乱歩短編集」主演や、映画「ラストマイル」（24年）主演など、ドラマ、映画、舞台で幅広く活躍。10年10月には映画監督の石井裕也氏と結婚したが、16年に離婚している。18年に所属事務所から独立した。162センチ。血液型A。弟で俳優の満島真之介、妹でモデルの満島みなみ、弟で元バスケットボール選手の満島光太郎さんがいる。

◆浅野啓介（あさの・けいすけ） 1994年（平6）3月25日、札幌市生まれ。13年にマクドナルドの広告に抜てき。15年にニューヨークのモデル事務所と契約し、拠点を移す。ジバンシイ、コーチのキャンペーンに起用されたほか、バナナ・リパブリック、GAP、カルバン・クラインなどの企業広告に出演。23年、東京に拠点を移し、資生堂、GQ JAPAN、パナソニック、ユニクロなどの広告出演。180センチ。