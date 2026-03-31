60代で都営住宅に入居しました。「自治会に加入しない」に印を付けて提出したら、家まで来て「自治会は必ず入るように」と言われました。加入は強制なのでしょうか？

都営住宅でも自治会への加入は強制ではない

まず押さえたいのは、自治会は行政が設ける入居条件とは別の組織だという点です。自治会や町内会は、地域や団地の住民が自主的に運営する団体であり、多くの自治体でも加入は強制ではない旨の案内がされています。そのため、都営住宅に住んでいるからといって、自治会への加入が当然に義務になるわけではありません。

したがって、「入らないと住み続けられない」「加入しないと即座に違反になる」と考える必要はないでしょう。

ただし、都営住宅では自治会が重要な役割を担っています。JKK東京は、自治会が団地内の良好な環境づくりや防犯・防災活動に重要な役割を果たしていると案内しています。

さらに、草刈りなど共用部分の管理を自治会が担っている団地もあるため、現場では「入ってもらわないと困る」という空気が生まれやすいのです。そのため、法的な強制と、実際の運営上の強い要請は別のものとして理解しておく必要があります。



それでも自治会加入を強く勧められる理由

自治会加入を強く勧められる大きな理由は、日々の共同生活を回す役割を担っているからです。例えば、防災訓練の案内、見守り、防犯活動、清掃、集会所の運営などは、自治会が中心になることが多く見られます。特に高齢者が多い団地では、安否確認や近所づきあいが安心につながる場面も少なくありません。

また、自治会によっては、自治会費が団地内の活動費に使われていることもあり、加入の有無が気にされやすい面もあります。そのため、役員や近隣住民が「全員加入が望ましい」と考える背景は理解できます。

一方で、入居者のなかには高齢や健康上の事情、仕事、家族の介護などで活動への参加が難しい人もいます。そのような事情がある人が加入を見送る場合は、その理由を簡潔に伝えるだけでも印象は変わるでしょう。感情的に対立すると、その後の暮らしに影響しやすいため、制度の話と近所づきあいの話は分けて考えることが大切です。



自治会に加入しないと伝えるときの対応と注意点

自治会に加入しない意思が固い場合は、まず「現時点では加入を希望しません」と落ち着いて伝えるのが基本です。

そのうえで、「体調面の不安がある」「役員や当番を引き受けるのが難しい」など、無理のない範囲で理由を添えると、相手も事情を受け止めやすくなります。曖昧に返事をすると、後日あらためて勧誘されやすいため、意思表示はなるべく明確にしたほうがよいでしょう。

もし、強い口調で加入を迫られて不安を感じる場合は、自治会役員だけでなく、都営住宅の窓口やJKK東京の相談窓口に加入義務の有無や対応方法について相談する方法もあります。

都営住宅では、自治会向けの相談窓口や法律相談会の案内されている場合もあり、団地運営に関する相談体制が用意されていることがあります。不安や対応への負担を自分だけで抱え込まず、やり取りの日時や内容をメモして相談すると、状況を整理しやすくなるでしょう。



都営住宅の自治会加入は任意。加入しない場合は関係を悪くしない伝え方をしよう

都営住宅であっても、自治会は一般に任意加入と考えてよく、「必ず入らなければならない」とまではいえません。ただし、自治会が防災や共用部分の管理などを支えているのも事実です。そのため、加入しない場合でも、相手の役割を尊重しながら丁寧に意思を伝えることが大切です。

都営住宅での暮らしを安心して続けるためにも、制度を正しく知ったうえで、周囲との関係に配慮しながら無理のない判断をしましょう。



出典

東京都住宅供給公社（JKK東京） 自治会等の活動に関する情報

東京都住宅供給公社（JKK東京） 「自治会専用ダイヤル」「自治会向け法律相談会」を実施しています

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー