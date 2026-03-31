◇プロ野球セ・リーグ 阪神ーDeNA(31日、京セラドーム)

開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。阪神の予告先発は才木浩人投手、DeNAの予告先発はデュプランティエ投手と発表されています。

阪神は敵地・巨人戦を終えて2勝1敗と上々の滑り出し。京セラドームでのホーム開幕戦のマウンドは、才木投手に託しました。ここまではオープン戦、春季教育リーグ、ファーム・リーグと3試合で先発登板。いずれも5イニングを投げて1失点以下に抑えています。巨人戦を終えた直後にインタビューに応じた藤川球児監督も、才木投手について「才木浩人が向こうで待ち構えてますからね。どんな姿を見せてくれるのか、楽しみにしています」と語っており、好投に期待がかかります。

対するDeNAの先発は、シーズン初登板で早速古巣との対戦に臨むこととなったデュプランティエ投手。直近登板となるファーム・リーグでの中日戦では、5回を投げ被安打はわずか1本と無失点の好投を見せています。

登板を前に「古巣と対戦できることを楽しみにしています。彼らとは多くの良い思い出がありますし、対戦後に再会できるのも楽しみです」とコメントを寄せていたデュプランティエ投手。阪神ファンについても「とても熱く情熱的なファンだと分かっています。また彼らの前でプレーできるのが楽しみです」と思いを語っていました。

現在3連敗中のDeNA。今季から指揮を取る相川亮二監督に初白星を届けられるか、デュプランティエ投手の好投にも期待がかかります。