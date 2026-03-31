3月27日に開幕したプロ野球。ここまで3試合を終えて、パ・リーグは5打点のマッカスカー（楽天）、中川圭太（オリックス）がトップに立っている。

近年、パ・リーグの打点王は100打点に届いていない。2013年から2020年にかけてパ・リーグの打点王は『100』を超えていたが、20年に108打点で打点王に輝いた中田翔（当時日本ハム）を最後に、打点王は100打点の選手が出ていない。昨季打点王のレイエス（日本ハム）は90打点で、23年の打点王は近藤健介（ソフトバンク）の87打点と、80打点台でタイトル獲得となった。

投手のレベルが急速に上がり、昨季パ・リーグの3割打者は首位打者の牧原大成（ソフトバンク）のみに終わるなど、近年は“投高打低”のシーズンが続いている。その中で100打点を超えそうな選手がいないわけではない。

昨季打点王のレイエスが筆頭だ。レイエスは昨季得点圏打率.361と勝負強く、特に満塁では打率.412、2本塁打、18打点と打ちまくった。上位打線がチャンスメイクする回数を増やし、得点圏でレイエスに打席が回る機会が増えれば、100打点超えは十分可能と言えるだろう。

直近5年で2度打点王に輝いている山川穂高（ソフトバンク）も候補だろう。山川は好不調の波が大きく、好調の時は本塁打、打点を量産するが、パタリと当たりが止まると、本塁打、打点も伸びない傾向にある。山川には１発という魅力があり、得点圏で打席が回れば長打を打てるので、必然的に打点が伸びる。好不調の波を小さくできれば、打点王、100打点も見えてくる。

3試合を終えた時点ではあるが、リーグ打点トップの中川、マッカスカーがシーズン終わった時に、どのくらい数字を伸ばしているのか気になるところ。今季、100打点以上マークする選手は出るだろうか。

▼ 21年以降のパ・リーグ打点王

21年 96打点 島内宏明（楽天）

22年 90打点 山川穂高（西武）

23年 87打点 近藤健介（ソフトバンク）

24年 99打点 山川穂高（ソフトバンク）

25年 90打点 レイエス（日本ハム）