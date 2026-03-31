「めちゃくちゃ上手い」「哲学、態度、規律…総合的に良い」対戦国で訊いた森保Jの印象 「マジかよ」と驚かれたのが…【現地発】
森保一監督が率いる日本代表は３月28日、敵地グラスゴーで開催されるスコットランド代表との国際親善試合に挑み、１−０で勝利を収めた。
そのスコットランドのファンは、日本代表や日本人選手にどんな印象を持っていたのか。会場となったハムデン・パークの周辺で聞いてみると、こんな声があがった。
「めちゃくちゃ上手い。非常に攻撃的、ポジティブな印象だよ」
「スコットランドだけでなく、プレミアリーグやレベルの高いリーグで活躍している選手がたくさんいるね」
「とても良い攻撃力を持っていると思う。ゴールをたくさん奪うよね。そして、振る舞いについても、良い哲学があり、努力するし、態度が良く、規律がある。とにかく総合的に良い」
「（スコットランドでプレー経験のある）フルハシ（古橋亨梧）、マエダ（前田大然）、ハタテ（旗手怜央）、みんなグッドプレーヤーだ。フルハシは代表じゃないの？ハタテも？ マジかよ」
実際、スコットランドでは主導権を握ってプレーした日本。「攻撃的」というイメージは崩さなかったはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
そのスコットランドのファンは、日本代表や日本人選手にどんな印象を持っていたのか。会場となったハムデン・パークの周辺で聞いてみると、こんな声があがった。
「めちゃくちゃ上手い。非常に攻撃的、ポジティブな印象だよ」
「スコットランドだけでなく、プレミアリーグやレベルの高いリーグで活躍している選手がたくさんいるね」
「とても良い攻撃力を持っていると思う。ゴールをたくさん奪うよね。そして、振る舞いについても、良い哲学があり、努力するし、態度が良く、規律がある。とにかく総合的に良い」
「（スコットランドでプレー経験のある）フルハシ（古橋亨梧）、マエダ（前田大然）、ハタテ（旗手怜央）、みんなグッドプレーヤーだ。フルハシは代表じゃないの？ハタテも？ マジかよ」
実際、スコットランドでは主導権を握ってプレーした日本。「攻撃的」というイメージは崩さなかったはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神