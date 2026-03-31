“電通の元契約社員”藤崎里菜、6年ぶりのグラビア撮影 ベッドやバスルームで一糸纏わぬ姿に
“元電通の契約社員”という異色の経歴で注目を集めた俳優・藤崎里菜が、6年ぶりとなるグラビア撮影に挑戦し、30日にデジタル写真集『何度だって、好きになる。』を発売した。
【写真】バスルームで磨き上げたボディを披露する藤崎里菜
藤崎は、その経歴と大胆なグラビアで話題を呼び、“令和のシンデレラ女優”として注目を浴びてきた存在。今回の新作は、同日発売の『週刊ポスト』4月10日号にも掲載され、再びグラビアの世界に本格復帰する形となる。
作品ではベッドやバスルームを舞台に、これまで以上に洗練された表現に挑戦。磨き上げたスタイルと落ち着いた雰囲気で、大人の魅力を打ち出している。近年はプライベートで投稿した水着姿がたびたび話題となるなど、その存在感はSNSでも広がりを見せていた。
また、4月18日にはファンと直接交流できるイベントの開催も予定している。
藤崎は、4月7日生まれ、東京都出身。身長156センチ。2017年、電通の契約社員時代に週刊誌でグラビアデビュー。18年には映画『どうしようもない恋の唄』で主演を果たし、「令和のシンデレラ女優」と呼ばれる。写真集『first』（17年）、『blossom』（19年）も大きな話題となった。現在は俳優、モデル、DJとして幅広く活動中。
【写真】バスルームで磨き上げたボディを披露する藤崎里菜
藤崎は、その経歴と大胆なグラビアで話題を呼び、“令和のシンデレラ女優”として注目を浴びてきた存在。今回の新作は、同日発売の『週刊ポスト』4月10日号にも掲載され、再びグラビアの世界に本格復帰する形となる。
また、4月18日にはファンと直接交流できるイベントの開催も予定している。
藤崎は、4月7日生まれ、東京都出身。身長156センチ。2017年、電通の契約社員時代に週刊誌でグラビアデビュー。18年には映画『どうしようもない恋の唄』で主演を果たし、「令和のシンデレラ女優」と呼ばれる。写真集『first』（17年）、『blossom』（19年）も大きな話題となった。現在は俳優、モデル、DJとして幅広く活動中。