フリーアナウンサーの滝川クリステルが２９日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」のスペシャル版（午後１０時１５分）に出演。夫の小泉進次郎防衛相との生活を明かした。

番組では滝川の育児の様子が公開された。「勝手にベビーシッターさんが何人もいるイメージ」という噂について言及。「いろんな人に言われるのは『ベビーシッターに頼んでいて何もやってなさそう』」と滝川。ＭＣのタレント・藤本美貴から「シッターさんとか頼んだりしないんですか」と聞くと、滝川は「シッターさんは、うちはちょっと職種的に人が家に入るということはなかなか、難しい」と“反論”した。

続けて「気にしないというのはそれはちょっと違って、気にしないといけない」と政治家、しかも大臣の家族としての考え方を明かした。その理由について「（ベビーシッターが）そのつもりでなくても、分からないじゃないですか。ふとしたものがあったりとか、読まれてはいけないものがあったりとか」と説明。

子育ての手伝いは「親に頼んだり友人とかが（子供を）連れてって出てくれる。かなり助かってます」と親やママ友の助けを借りているという。