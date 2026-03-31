ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が３０日（日本時間３１日）にドジャース専門メディア「ドジャー・ネーション」の取材に応じ、開幕ロースター入りを逃し、３Ａで開幕したたことを動画を通してファンに謝罪した。

「ファンのみなさん、こんにちは。今シーズンの目標は開幕ロースター入りを果たし、メジャーリーグで１年を通して活躍することだとお話ししましたが、その約束を最初から果たせなくて本当に申し訳なく思っています。でも、シーズンは長いので、良い成績を残して早く昇格し、メジャーリーグでみなさんに積極的に応援していただけるよう、一生懸命頑張ります。ありがとうございました」

同メディアの公式Ｘ（旧ツイッター）にはドジャースに対するファンの怒りの声が殺到している。

「どのチームの開幕ロースターに入れるはずなのに、ロハスを残留させた…。あきれるばかりだ」「彼のせいではない。彼は開幕ロースターにふさわしい選手だった」「問題は彼に居場所がなく、ロバーツ監督は現状のままで彼を起用しようとしないことだ」「ドジャースは彼を裏切ったんだ…」「彼がロースターに入っていないなんて信じられない」「今すぐ現在のロースターに載せるべきだ」

キムは傘下３Ａコメッツで２９日（同３０日）時点で３試合に出場して１４打数７安打、打率５割、２打点、６得点、出塁率５割、ＯＰＳ１・０７１をマークしている。メジャー昇格は遠くなそうだ。