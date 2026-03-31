きょう３１日にリニューアルオープンする東京都墨田区の江戸東京博物館で３０日、記念セレモニー＆点灯式が行われ、リニューアル応援サポーターを務める俳優・風間俊介（４２）と、小池百合子都知事（７３）が出席した。

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江戸東京博物館は、江戸から現代までを実物資料や体験型展示などで体感する施設。ＪＲ両国駅から徒歩３分、大江戸線両国駅から徒歩１分。両国国技館の隣にあり、小池知事も「国内の人、外国人問わず来ていただければ」と期待する。

館内のメインフロア「常設展示室」に入ると、まずは原寸大の「日本橋」がお目見え。実際に渡ることができる。体験型展示「芝居小屋 中村座」、原寸大大型模型「服部時計店」、リアルに再現された「同潤会代官山アパートメント」など、江戸から現在の東京までを体感できる展示が目白押し。自動車として初めて国指定の重要文化財指定を受けた、明治期の現存最古の車両「円太郎バス」も見ることができる。

リニューアル記念特別展「大江戸礼賛」が４月２５日からスタート。初出品を含む出品作品全点を同博物館の収蔵コレクションで構成され、〈１〉甲冑（かっちゅう）などの武家文化〈２〉浮世絵などの町人文化〈３〉武家火消しと町火消し〈４〉多彩な文芸活動の４つのトピックスで迫る。５月２４日まで開催。