全国で4月5日頃から「この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表
気象庁は30日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。全国で、4月5日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。 北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美、沖縄では高温に注意が必要です。 北海道地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 関東甲信地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上
関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 北陸地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上
北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 東海地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 近畿地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 中国地方は？
中国地方 ４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上
中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 四国地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上
四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 九州北部地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 九州南部・奄美地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 沖縄地方は？
４月５日頃から かなりの高温かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上
沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。 全国の16日間天気予報と予想最高気温
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