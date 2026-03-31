気象庁は30日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

全国で、4月5日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美、沖縄では高温に注意が必要です。

北海道地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高

く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意し

てください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東北地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

関東甲信地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北陸地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東海地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

近畿地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方は？

中国地方 ４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州北部地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州南部・奄美地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

沖縄地方は？

４月５日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．１℃以上

沖縄地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、３月３１日と４月５日頃からは、かなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

全国の16日間天気予報と予想最高気温

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