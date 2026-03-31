Aぇ! group、美容大国・韓国で「美肌選手権」開催 和風衣装をまとい凛とした顔つきのポスタービジュアル公開も
4人組グループ・Aぇ! groupの冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週火曜 深0：15〜0：45 ※フジテレビほか）が4月7日に放送される。時間昇格後初の放送となる今回は、韓国ロケを敢行。新たなポスタービジュアルも完成した。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
同番組ではAぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を全力で検証する。令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“Aぇ！”を届ける。個性豊かな同グループの喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントが見どころとなっている。
今回のテーマとなる“Q”は「韓国1泊2日でどれくらい美しくなれる？」。美容大国とも呼ばれる韓国で「Aぇ! group美肌選手権 in韓国」を開催した。“行けば肌がきれいになる”と言われることもある韓国だが、訪れたことのない人からは、情報がたくさんあふれていて結局何がいいのか分からないという意見も…。そこで、メンバーたちがさまざまな美容体験を行い、体を張って検証していく模様を4週にわたって放送する。
また、メンバーカラーで彩られ、胸に熱い思いを秘めたメンバーの意志の強さを物語る番組のポスタービジュアルも完成。メンバーたちがカラフルな和室の中で、和風衣装をまとい、決意を固める姿を表現している。まさに、バラエティーの新時代を切り拓く、“Aぇ！SAMURAI！”が誕生。メインビジュアルとなる集合カットに加えて、それぞれのスタイリッシュなソロビジュアルポスターも公開された。
【写真】かっこよすぎ…！黒ベースの和風衣装をまとったAぇ! group
同番組ではAぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を全力で検証する。令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“Aぇ！”を届ける。個性豊かな同グループの喜怒哀楽が詰まった本気の検証ドキュメントが見どころとなっている。
また、メンバーカラーで彩られ、胸に熱い思いを秘めたメンバーの意志の強さを物語る番組のポスタービジュアルも完成。メンバーたちがカラフルな和室の中で、和風衣装をまとい、決意を固める姿を表現している。まさに、バラエティーの新時代を切り拓く、“Aぇ！SAMURAI！”が誕生。メインビジュアルとなる集合カットに加えて、それぞれのスタイリッシュなソロビジュアルポスターも公開された。