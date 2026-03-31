フジ名作ドラマ“古畑任三郎”、台本に記されていた“年齢”に驚きの声続出 ファン公言する川島明も「あの詰め方できないよ…」
フジテレビで30日、『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（後7：00）が放送され、1994年から始まった人気ドラマシリーズ『古畑任三郎』の知られざる秘話が明かされた。
【場面カット】みんな若い＆“今泉くん”がフサフサ…鈴木保奈美が出演した「ニューヨークでの出来事」
同作は、己の冷静な判断・推理・巧みな話術で巧妙なトリックを解き明かす刑事・古畑任三郎（田村正和さん）と、毎回犯人役に迎えるゲストでストーリー構成された刑事ドラマシリーズ。放送内では「古畑任三郎の真実」として、当時、古畑の台本には年齢が表記されていたことを明かした。
そして実際の台本には「古畑任三郎（45）」と記されていたが、この事実にスタジオから驚きの声が相次いだ。古畑の大ファンを公言する麒麟・川島明も「45歳？ 僕らより年下ですよ。40代であの詰め方できないよ」と古畑が現在の自身の年齢より2歳も若いことに信じられない様子だった。
【場面カット】みんな若い＆“今泉くん”がフサフサ…鈴木保奈美が出演した「ニューヨークでの出来事」
同作は、己の冷静な判断・推理・巧みな話術で巧妙なトリックを解き明かす刑事・古畑任三郎（田村正和さん）と、毎回犯人役に迎えるゲストでストーリー構成された刑事ドラマシリーズ。放送内では「古畑任三郎の真実」として、当時、古畑の台本には年齢が表記されていたことを明かした。
そして実際の台本には「古畑任三郎（45）」と記されていたが、この事実にスタジオから驚きの声が相次いだ。古畑の大ファンを公言する麒麟・川島明も「45歳？ 僕らより年下ですよ。40代であの詰め方できないよ」と古畑が現在の自身の年齢より2歳も若いことに信じられない様子だった。