◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(31日、バンテリンドーム)

開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。中日の予告先発は金丸夢斗投手、巨人の予告先発はウィットリー投手と発表されています。

敵地・広島戦で3連敗を喫した中日。3戦目では郄橋宏斗投手が8回1失点(自責点0)の力投を見せるも、打線の奮起ならず、対する広島・栗林良吏投手に初完封勝利を献上しました。28日にもわずか1得点と苦しむ中、次の戦いの場は本拠地・バンテリンドーム。今季からはホームランウイングも誕生しており、得点力アップに期待がかかります。

そんなホーム開幕投手を託されたのは、2年目左腕・金丸夢斗投手。先日のWBCでは侍ジャパンに選出され、好投を披露しました。直近2登板では敗戦投手となるも、いずれも失点は2点以下。粘り強いピッチングで打線の奮起を待てるか、注目です。

対する巨人の先発は新助っ人・ウィットリー投手。直近2登板ではいずれも3回以上を投げ、無失点に抑えています。本拠地・東京ドームで行われた阪神との開幕カードでは、熱戦も1勝2敗と負け越した巨人。このカードではWBCに出場した大勢投手とライデル・マルティネス投手を欠いており、終盤に失点を重ねる場面もありました。敵地で勢いに乗れるか、ウィットリー投手の好投にも期待がかかります。