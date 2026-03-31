高橋一生主演『リボーン』メインビジュアル完成 試写会開催決定＆本日応募スタート
高橋一生が主演する4月14日スタートのドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）より、メインビジュアルが解禁。また、初回放送日の4月14日に放送に先駆けて同日に「先どり！第1話お披露目会＆トークイベント」を開催することが決定。本日より参加者応募がスタートする。
【写真】高橋一生が“転生”!? ドラマ『リボーン』ビジュアル
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
“時代のカリスマ”と称され、さまざまな事業で成功を収めてきた新興IT企業「NEOXIS」の社長・根尾光誠（高橋）は、業界のトップに立つという野望のために手段を択ばず突き進んできたが、ある日、何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死。ところが、なぜか目覚めた光誠は時代を遡った2012年の世界にいて、寂れたシャッター商店街に店を構えるクリーニング店の跡取り息子・野本英人に《転生》していた。
突如、人格も生活も真逆の人生を歩むことになった光誠は、この先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意。やがて、苦境に立つ庶民の立場で、富と名声を極めた上層階級と対決していくことに―。
メインビジュアルは、高橋が演じる光誠と英人が対照的な表情で上下逆さに配され、転生したことで直面する“真逆”の世界を象徴的に表現する一枚に。そして中央のタイトルが分断するように、クールな表情で無機質さを感じさせる光誠側と困惑顔ながらもカラフルで温かみを感じさせる英人側とで全く異なる雰囲気の2つの世界が広がり、この先に待ち受ける上層社会と庶民の対峙する様を表している。
そして、そこに刻まれた「令和のカリスマIT社長の転生先は これから潰すことになる平成の商店街だった」――過去に遡って英人に転生した光誠が、庶民として生きる先に闘う相手は、まさかの自分？ そして、光誠と英人に深く関わる中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、市村正親ら豪華キャストたちの姿も映し出されている。はたして主人公の運命にどのように関わっていくのか、想像を掻き立てるビジュアルとなっている。
また、初回放送日の4月14日に最速で本編を鑑賞できる「先どり！第1話お披露目会＆トークイベント」を開催。主演の高橋をはじめとする豪華キャスト陣が登壇し、舞台あいさつも行われる。作品への思いや撮影秘話などここでしか聞けないトークが繰り広げられる本イベントの参加は、本日より応募がスタート。応募方法などの詳細は公式サイトにて。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』は、テレビ朝日系にて4月14日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。
【写真】高橋一生が“転生”!? ドラマ『リボーン』ビジュアル
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
突如、人格も生活も真逆の人生を歩むことになった光誠は、この先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意。やがて、苦境に立つ庶民の立場で、富と名声を極めた上層階級と対決していくことに―。
メインビジュアルは、高橋が演じる光誠と英人が対照的な表情で上下逆さに配され、転生したことで直面する“真逆”の世界を象徴的に表現する一枚に。そして中央のタイトルが分断するように、クールな表情で無機質さを感じさせる光誠側と困惑顔ながらもカラフルで温かみを感じさせる英人側とで全く異なる雰囲気の2つの世界が広がり、この先に待ち受ける上層社会と庶民の対峙する様を表している。
そして、そこに刻まれた「令和のカリスマIT社長の転生先は これから潰すことになる平成の商店街だった」――過去に遡って英人に転生した光誠が、庶民として生きる先に闘う相手は、まさかの自分？ そして、光誠と英人に深く関わる中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世、市村正親ら豪華キャストたちの姿も映し出されている。はたして主人公の運命にどのように関わっていくのか、想像を掻き立てるビジュアルとなっている。
また、初回放送日の4月14日に最速で本編を鑑賞できる「先どり！第1話お披露目会＆トークイベント」を開催。主演の高橋をはじめとする豪華キャスト陣が登壇し、舞台あいさつも行われる。作品への思いや撮影秘話などここでしか聞けないトークが繰り広げられる本イベントの参加は、本日より応募がスタート。応募方法などの詳細は公式サイトにて。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』は、テレビ朝日系にて4月14日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。