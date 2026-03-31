整形総額1000万円超の元アイドル、サウナ満喫 水着＆サウナハット姿に「可愛い」の声殺到
元HKT48でタレント、女優の兒玉遥が30日、自身のInstagramを更新し、サウナを満喫した様子を写真で公開した。
【写真】スタイル抜群！ 兒玉遥が水着姿でサウナ満喫
兒玉は、「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました！！」と、静岡県にある温泉地・梅ヶ島を訪れたことを報告。「サウナはもちろん水風呂が気持ち良いです！！」「そして朝は、『ホー、ホケキョッ』と鳥の鳴き声が目覚ましとなって起こしてくれました」「都会の喧騒から離れて、最高なサウナと大自然にゆったりとした時間を過ごせて身も心も癒されました」と、自然豊かな温泉を満喫したことを明かしている。
そんな兒玉は黒いワンピースの水着に黒いサウナハットで、サウナを満喫する様子を複数枚公開。ファンからは「うわー最高ですね〜」「リフレッシュ楽しんで下さい♪」といった声のほか、水着姿の兒玉に対しても「可愛い！サウナハットも似合ってる」「可愛くてスタイルがいいですね」「めっちゃお綺麗ですよ」といった称賛が寄せられている。
■兒玉遥
1996年9月19日生まれの29歳。2011年7月10日、HKT48の1期生オーディションに合格し、デビュー。2019年6月をもってグループを卒業。2024年には自身のYouTubeチャンネル「こだまちゃんねる」で、10代より美容整形を重ね、総額は1000万円を超えていると公表。昨年には、グループ在籍時代からのうつ病との闘病と、家族の支援を綴った著書『1割の不死蝶 うつを卒業した元アイドルの730日』（KADOKAWA）を上梓した。
引用：「兒玉遥」Instagram（＠haruka_kodama919）
【写真】スタイル抜群！ 兒玉遥が水着姿でサウナ満喫
兒玉は、「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました！！」と、静岡県にある温泉地・梅ヶ島を訪れたことを報告。「サウナはもちろん水風呂が気持ち良いです！！」「そして朝は、『ホー、ホケキョッ』と鳥の鳴き声が目覚ましとなって起こしてくれました」「都会の喧騒から離れて、最高なサウナと大自然にゆったりとした時間を過ごせて身も心も癒されました」と、自然豊かな温泉を満喫したことを明かしている。
■兒玉遥
1996年9月19日生まれの29歳。2011年7月10日、HKT48の1期生オーディションに合格し、デビュー。2019年6月をもってグループを卒業。2024年には自身のYouTubeチャンネル「こだまちゃんねる」で、10代より美容整形を重ね、総額は1000万円を超えていると公表。昨年には、グループ在籍時代からのうつ病との闘病と、家族の支援を綴った著書『1割の不死蝶 うつを卒業した元アイドルの730日』（KADOKAWA）を上梓した。
引用：「兒玉遥」Instagram（＠haruka_kodama919）