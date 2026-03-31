『ばけばけ』スピンオフ “錦織”吉沢亮登場にネット歓喜もつぶやきが切ない「ヘブンさんのこと？」「胸がキュッとなる」
高石あかりが主演した連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフの第1話「オサワ、スイーッチョン。」（前編）が30日に放送され、吉沢亮演じる錦織が登場。サワ（円井わん）に対してあることをつぶやくと、ネット上には「ヘブンさんのこと？」「胸がキュッとなる」「切ないよ」といった声が相次いだ。
【写真】錦織（吉沢亮）に相談するサワ（円井わん）
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワと、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送される。
トキとヘブンが熊本へ引っ越してから少し経った明治25年の春。教員試験に合格したサワは長屋を出て、かつて暮らしていた川の向こう側に引っ越すことが決まる。念願が叶って喜ぶサワだが、母親のキヌ（河井青葉）は娘の将来が不安な様子。それでもサワは、かつてプロポーズされた庄田（濱正悟）との結婚を頑なに否定する。
ある日、授業の準備を進めるサワのもとに庄田がやってくる。サワは庄田から合格記念のプレゼントをもらうものの、彼の何気ない言葉にいら立ちを抱えてしまう。
そんな中、サワは錦織と再会すると、このいら立ちについて相談。「自分との差を見せつけられちょるような気がするっていうか…」と説明すると「話聞いちょると…“うるさいわ！”って言いたくなるんです」と語る。
錦織が「おサワさんらしいな…」と応じると、サワは「いつか自然に話せたらいいんですが…」とポツリ。これに錦織は「いつか…。“いつか話せる”とのんびり構えていても、その“いつか”が来なくなってしまうかもしれない」とつぶやくのだった。
ネット上では錦織が登場すると「錦織さん見れるなんて嬉しい」「団子食べてる!!まだ元気なんだね!!」などの反響が続出。その一方で彼のつぶやきには「ヘブンさんのこと？」「めちゃくちゃ自分自身の後悔でもあるね」「錦織さんが言うと胸がキュッとなる」「切ないよねこの台詞…」といった投稿が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】錦織（吉沢亮）に相談するサワ（円井わん）
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワと、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送される。
ある日、授業の準備を進めるサワのもとに庄田がやってくる。サワは庄田から合格記念のプレゼントをもらうものの、彼の何気ない言葉にいら立ちを抱えてしまう。
そんな中、サワは錦織と再会すると、このいら立ちについて相談。「自分との差を見せつけられちょるような気がするっていうか…」と説明すると「話聞いちょると…“うるさいわ！”って言いたくなるんです」と語る。
錦織が「おサワさんらしいな…」と応じると、サワは「いつか自然に話せたらいいんですが…」とポツリ。これに錦織は「いつか…。“いつか話せる”とのんびり構えていても、その“いつか”が来なくなってしまうかもしれない」とつぶやくのだった。
ネット上では錦織が登場すると「錦織さん見れるなんて嬉しい」「団子食べてる!!まだ元気なんだね!!」などの反響が続出。その一方で彼のつぶやきには「ヘブンさんのこと？」「めちゃくちゃ自分自身の後悔でもあるね」「錦織さんが言うと胸がキュッとなる」「切ないよねこの台詞…」といった投稿が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」