森保監督は前日会見で決意を示した

日本代表（FIFAランク18位）は現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表（同4位）と国際親善試合で対戦する。

前日会見に出席した森保一監督は「イングランドはW杯優勝の本命だと思う。我々はダークホースで優勝を狙う力をつけてきていると思います。W杯優勝基準、トップ基準で何ができるのか、厳しい戦いを通して力を見ていきたい」と決意を示した。

そのイングランドを相手に、日本はガチンコ勝負を挑むと予想。スコットランド戦ではベンチからのスタートだった主力組が、3-4-2-1のシステムで先発すると見られる。

注目はウィングバックとシャドーの関係。左はウイングバック（WB）に中村敬斗、シャドーに三笘薫、右はWBに伊東純也、シャドーに堂安律を配置。シャドーも、ウイングもこなせる4人を置くことで、相手の状況を見ながら流動的にポジションを変えることができる。

イングランドのトゥヘル監督も前日会見で「日本はよく訓練され、組織されたチーム。彼らは5バック、2ボランチ、そして機動力のある流動的なポゼッションを行うアタッカーを配置している」と警戒。上田綺世を含めた攻撃陣が、ポジションチェンジを繰り返しながらイングランドの守備陣から得点を奪えるかが鍵になる。

一方、守備陣には世界最高のFWハリー・ケイン対策が求められる。自由自在にポジションを取りながら攻撃の起点となるプレースタイルは唯一無二。ライン統率に長けた谷口彰悟を中心とした3バックが、ボランチと連携しながらケインの自由を奪うことができるか重要なポイントとなる。

日本がウェンブリーでイングランドと対戦するのは1995年6月以来、31年ぶり。当時、森保監督は帯同していたが出場はなかった。すでにチケットは完売。9万人が駆けつける“聖地”で、森保ジャパンがどのような戦いを見せるか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）