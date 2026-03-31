大阪初開催！BACON「ミニチュアビストロの世界展」＆「うさぎしんぼる展」

記事ポイント 精巧なミニチュア料理アート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」が10周年を迎え、49組・300点以上の作品が集結GW期間中にルクア大阪で開催、全エリア撮影OK・会場限定グッズ販売あり 精巧なミニチュア料理アート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」が10周年を迎え、49組・300点以上の作品が集結GW期間中にルクア大阪で開催、全エリア撮影OK・会場限定グッズ販売あり

今にも湯気が立ちのぼりそうなミニチュア料理アートと、人気クリエイターのうさぎ作品が、大阪に集まります。

BACONは、「ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪」と「うさぎしんぼる展 2026 in 大阪」を、2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水・祝）までルクア大阪で開催します。

大阪初公開の新作や会場限定グッズ、全エリア撮影OKの展示空間など、それぞれの展覧会ならではの楽しみがそろいます。

BACON「ミニチュアビストロの世界展」＆「うさぎしんぼる展」

ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪

開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・祝）会場：ルクア大阪（大阪市梅田）主催：株式会社BACON

「食」をテーマにしたミニチュアアートの新企画展が、大阪に初上陸します。

キッシュ、パテ、鴨のコンフィ、グラタンなどのビストロ料理を中心に、前菜からメイン、デザートまで丁寧に再現した作品が並びます。

素材の質感や焼き加減、照りまで作り込まれた作品がそろい、本物の料理を見ているような世界観を楽しめます。

本物の厨房を思わせる調理器具ミニチュアで話題の「ミニ厨房庵（@minichuubouan_tyakitchen）」や、ビストロのテラス席をイメージした空間演出で新作を披露する「Renee miniature（@renee_miniature）」が大阪に登場します。

物販には「ebisukaasn」「マロン」「こいなつ」などのグッズが並び、ボールペンやチャーム、置き物など幅広いアイテムを購入できます。

会場内は全エリア撮影OKで、アングルや構図にこだわったお気に入りの一皿を写真に残せます。

うさぎしんぼる展 2026 in 大阪

SNSでうさぎ作品を発表するクリエイターが集まる「うさぎの祭典」が、10周年の節目を迎えて大阪で開催されます。

全49組が参加し、300点以上の作品を一挙に展示します。

Instagramフォロワー5.7万人の「ランとコナンとシェリー（@mofumofuusako）」や、羊毛作品で話題の「mofu mofu usagi（@coco_mirumiru）」は、活動16周年を記念した特設スペースで新作絵本や10周年記念グッズを展開します。

刺繍作品で人気の「Shijimi Factory（@shijimifactory_embroidery）」が新作デザインを限定販売するほか、3年ぶりに登場する「うさぎ印」「m＊stamp」なども参加します。

先着来場者には、「VeryBerry」による10周年限定描き下ろしイラストを使ったオリジナルポストカードがプレゼントされます。

会場の様子を「#うさぎしんぼる展」のハッシュタグ付きでInstagramまたはXに投稿し、受付で画面を提示すると、オリジナルアーカイブグッズを受け取れます。

精巧な料理アートとうさぎ作品を同じゴールデンウィークに楽しめる、見どころの多い展示イベントです。

大阪初公開の新作や会場限定グッズがそろい、会場ならではの体験を満喫できます。

よくある質問

Q. 開催期間と会場はどこですか？

A. 2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水・祝）まで、ルクア大阪（大阪市梅田）で開催されます。

Q. 会場内での撮影はできますか？

A. 両会場とも全エリア撮影OKです。気になる作品やお気に入りの展示を写真に残して楽しめます。

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