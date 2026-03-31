3月24日、衝撃的な事件があった。中国大使館（東京都港区）に刃物を持ち込んだ男が侵入したのだ。しかもその男の正体は――。

【画像】日本側の「遺憾」表明では不十分だと批判した中国の習近平国家主席

『中国大使館に陸自隊員侵入』（産経新聞3月25日）

現役の幹部自衛官（23歳）だった。「中国大使に面会して意見を伝えるためだった」と容疑を認めている。



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日本側の「遺憾」表明では不十分だと批判

この事件は「その後」の動きも重要だ。おさらいしてみよう。

今回の事件が重く受け止められている理由は三つある。第一に、大使館は特別に守られるべき場所だからだ。外国の大使館の安全は、大使館が置かれている国（受け入れ国）の政府が守る責任を負うと「ウィーン条約」で定められている。第二に、侵入したのが現役の自衛官だったこと。そして第三に、刃物を持ち込んでいた点である。

そして次がポイントだが、日本政府は個人の問題として整理しようとしているのに対し、中国側は国家の責任として説明を求めている。同じ事件でも、自国民に“見せている”風景が違うのである。

つまり今回の事件は侵入そのものだけが問題なのではない。現在の日中関係の距離の遠さ、そして対話の難しさを映している点にもある。

たとえば朝日新聞は事件の顛末をこう伝えている。

『中国大使館への自衛官侵入 「遺憾」にとどめる日本対応に強まる批判』（3月28日）

記事によれば、日本政府内には「大事になるような性質の事件ではない」と問題を大きくしない雰囲気があるという。一方、「中国にとって良い政治カードとして使われる可能性がある」と警戒する声も伝える。これに対し中国外務省は、日本側の「遺憾」表明では不十分だと批判し、大使館の安全確保はウィーン条約上の義務だと指摘した。中国共産党系メディアも、日本が事件を個人の行為に矮小化していると論じている。

双方の言い分をどう考えればよいのだろうか。気になるのは、謝罪が中国に利用されるのを警戒するあまり、日本側が大使館の安全確保という本来の義務について十分な説明を避けているようにも見える点だ。その結果としてかえって中国側の批判を招き、この問題が「まんまと」政治カード化してしまっているのではないだろうか。

中国のSNSでは「日本の軍国主義復活の証しだ」と反発が…

同志社大の三牧聖子教授も、中国を警戒するあまり、国家として当然とるべき対応が見えなくなっているのではないかと指摘する（朝日新聞デジタル・コメントプラス）。大使館の安全確保はウィーン条約に基づく義務であり、「中国に付け入る隙を与えない」ことを優先する姿勢そのものが、日本の国際的立場を弱めかねないというのである。

下世話な表現で言うと「謝ったら死ぬ病」というのがあるが、条約に基づいた誠実な対応をとったほうが、むしろ「付け入る隙を与えない」ことになるのかもしれない。

しかし日刊ゲンダイには官邸周辺の声として、昨秋の高市早苗首相の台湾有事発言で中国は猛反発したが、国内世論は「中国に負けるな」と盛り上がったことを指し、

《いま謝罪してしまえば「高市さんは腰抜け」と支持者が離れてしまう恐れがある。「遺憾」「残念」と評価するにとどめるでしょう》

とあった。現在その通りの展開となっている。産経新聞は社説で中国の対日批判を警戒しつつ「中国側が事件について日本に抗議したのは当然だ」と書いている（3月29日）。

ここで懐かしい言葉を思い出したい。「戦略的互恵関係」である。お互いめんどくさい相手かもしれないが、共通利益を考えてボチボチやっていこう（大意）というものだ。

両国政府だけではなく、SNSでも互いの見解が飛び交っている。中国のSNSでは「現役の軍人が侵入するとは宣戦布告に等しい」「日本の軍国主義復活の証しだ」といった反発が広がっていると毎日新聞は伝えている。

一方、日本のSNSでも今回の事件の背景をめぐる議論が広がっている。東京新聞は「自衛隊の教育が背景にあるのではないか」といった見方が出ていることを紹介している。

「国会議員こそ中国に行き、直接主張すべきだ」と

こうした議論と結びつけて再び注目されているのが、防衛大学校の等松春夫教授が2023年に発表した論考「危機に瀕する防衛大学校の教育」である。論考では、自衛官教官の一部に安直な陰謀論に染まる傾向が見られることや、外部の論客による政治的に偏った講演が行われている可能性にも触れていた。

ただし東京新聞は、こうした指摘と今回の事件とを直接結びつけることはできないとし、SNS上で広がる議論が真偽不明の憶測の段階にある点にこそ注意を促している。大切な指摘だ。

一方で、防衛大学校の教育以前に、日本のSNS空間には中国への嫌悪感を強める投稿が少なくないことも事実だろう。そうした人々はしばしば日本の「国益」を強く訴える傾向にある。

だがここで考えたいのは、何が本当の「国益」なのかという点である。関係を保つために中国とのわずかなパイプをたどろうとする政治家を「媚中」や「反日」などと批判し、委縮させ、動きを止めてしまうことこそ、むしろ国益に反する本末転倒ではないだろうか。外交とはそんな単純なものだろうか。

昨年の産経新聞に興味深いインタビューがあった。前駐中国大使の垂秀夫氏のインタビューである。

垂氏は、別に親中をやれ、尻尾を振れと言っているのではない、むしろ国会議員こそ中国に行き、直接主張すべきだと語っていた。遠く離れた日本で「中国はけしからん」と言っているだけでは、日本の立場は相手に伝わらないというのである。訪中＝媚中という単純な図式そのものが、外交の選択肢の一つを失わせてしまっていないかという指摘である。

アメリカと中国が会談をするというニュースを聞けば、「仲が悪くても話ができているうちは大丈夫か」と少しは安心するのが人情だ。同じことは日本と中国にも言えるのではないだろうか。

外交とは好き嫌いではなく回路であると考えてみたい。その回路が互いに意地を張って細くなっているとしたら、それこそが静かに進む本当の「国益」の損失ではないだろうか。支持者やSNSの空気に引っ張られているうちは、「私益」にとらわれているだけかもしれない。

（プチ鹿島）