〈いじめを止めようとしても「ADHDだから」で片付けられた⋯IQ76の小5男子が直面した『学校のあんまりな対応』〉から続く

日本には約1700万人、実に「7人に1人」とも言われる“境界知能（IQ70以上85未満）”の人たちが存在する。しかしこの層は、知的障害の基準には当てはまらないため支援の対象から外れやすく、その困難さは長く見過ごされてきた。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

境界知能であることは、実生活でどんな困難につながるのか？ ここでは24歳青年のケースを紹介する。小児科医の古荘純一氏の新刊『境界知能の人たち』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

ケンタが直面した「7つの問題」

十分な配慮が受けられた高校と異なり、職場内で環境の変化等による不安や不満が増えてきました。就労は継続していますが、日常生活や勤務内容に関する悩みを訴えるようになりました。

ケンタが直面した問題は次のようなものです。

（1）金銭管理ができない

電子マネーやクレジットカード決済が管理できず、家族が給与を管理している。たとえば、時給が50円上がったことで1日1000円散財する、安いものを買ってもどうせ使わないという理由で短期間に高額の買い物を繰り返す、など。

（2）ネットリテラシー（ネット情報に対する判断力や活用する能力）のなさ

ネットで検索し、出会った情報をすぐに信じて、都合のよい方に解釈してしまう。

（3）コミュニケーションの困難さ

自分の困りごとを、他者にわかりやすく説明することができない。職場内のジョブコーチに思ったことを十分に相談できない、またジョブコーチからの助言を正確に家族に伝えることができない。家族は本人の話と職場から得られた情報に差異があると説明。職場内での意向調査のときは、自分の意見を説明できないため、多数の意見に合わせるが、その後自分の意見とは異なることに気づいて悩む、など。

（4）臨機応変な対応ができない

たとえば、電車の運転見合わせがあると、自身で情報を収集したり、駅員に聞いたりすることができず、家族に電話する。買い物を頼まれても、目的の商品がなければ、そのまま帰ってくる。

（5）健康管理ができない

外見にこだわり、極端な食生活とサプリ摂取やトレーニングを行う。サプリの能書きを鵜呑みにし、他者のトレーニングをそのまま模倣しようとして、自分の健康状態に合わせた調節ができない。寒くても暑くても、自分の気に入った服を着て出かける。

（6）恋愛感情の一方向性

職場内で他の人から好意を寄せられることがストレスで身体不調を呈したが、一方で知り合った女性（境界知能）と安易に同棲することを希望。真面目で倫理感のあるケンタは、家族が反対したため、考えを取り下げ現在も家族と同居している。同棲を希望していた女性とは些細なことで関係が壊れ、何事もなかったかのように思いがなくなった。

（7）自己弁護ができない

コミュニケーション能力とも関連するが、他者に疑われたり、誤解された場合、相手に説明したり諭すことができない。他者から見ると、すぐに行動化する、逃避すると思われてしまう。

これらの困難さは、ADHDや不安障害と直接関連するものではありません。一方で、軽度知的障害（おおむねIQ50〜70）の人に類似するものです。

境界知能の生きづらさ

知的障害の人は、就労前から学校卒業後の困難さに備えて支援を受けたり、職場や精神保健福祉機関と連携して相談体制をあらかじめ用意したりすることができます。しかし境界知能だけではその体制が整えられません。

余談ですが、ケンタの診察を見学していた医学生の何人かに、診察でみられた特徴について質問しましたが、ほとんど答えることができませんでした。専門教育でもほとんどふれられていないのです。それどころか、境界知能の人の困難さは単に社会性の乏しさや自己責任ととらえられてしまう可能性もあります。

そもそも、24歳の青年の診察に毎回家族が同席すること自体、家族がケンタの一人暮らしは難しいと考えているためでしょう。

ケンタの場合、発達障害の診断があったため、医療や教育、就労先で相談支援体制が整えられました。しかし、発達障害の併存がない場合、就労においては一般枠での競争となり、職場で困難さを呈したら、雇用継続は難しくなり、再度就労できても同じような困難さに直面するでしょう。

実際、私自身も、「境界知能」という視点で多くのケースを見直してはじめてこの事実に気づいたのです。

境界知能よりIQが低い状態とは⋯

ケンタのかかえるような困難さは、自己責任や単に家庭環境の問題とされ続けてきました。もしかすると、周囲にこのような人が存在するという方もいるのではないでしょうか。

具体的な事例から境界知能の実態を少し知っていただけたところで、次に知的障害についても話していかなければなりません。

境界知能よりIQが低いとは、どのような状態なのか？

その定義を概説しながら、境界知能との類似性や連続性についてふれてみます。

（古荘 純一／Webオリジナル（外部転載））