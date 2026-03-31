きょうは広い範囲で雨となって、雨や風の強まる所がありそうです。西日本の太平洋側や東海を中心に、激しい雨の降る所もあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。

【雨風強く荒れた天気 太平洋側で激しい雨も】

九州から東北にかけて広い範囲で雨となるでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側を中心に活発な雨雲のかかりやすくなりそうです。午前中は西日本の太平洋側や東海を中心に激しい雨の降る所があるでしょう。大雨による土砂災害や、低い土地の浸水などに警戒が必要です。

午後になると西から次第に雨雲が離れていきますが、東日本や東北は、夜にかけて断続的に雨となりそうです。沿岸部は風も強いので、帰宅の時間帯は関東などで交通機関への影響にも注意が必要です。沖縄も雨が降りやすく、日中は雨の強まる所もある見込みです。

【気温は高めでも日本海側は北風に】

日中の気温はきのうより低くなりますが、この時季としては高い状態が続きます。西日本や東日本は20℃以上の所が多く、大阪で25℃、高知で26℃と夏日の予想です。ただ、福岡など日本海側を中心に夜は北風に変わって冷えてきます。服装選びにお気をつけください。東京は18℃と平年並みに戻り、日中も横ばいとなりそうです。

＜きょう31日（火）の各地の予想最高気温＞

札幌：12℃ 釧路： 9℃ 青森：12℃

盛岡：12℃ 仙台：15℃ 新潟：18℃

長野：21℃ 金沢：23℃ 東京：18℃

名古屋：20℃ 大阪：25℃ 岡山：24℃

広島：21℃ 松江：22℃ 高知：26℃

福岡：20℃ 鹿児島：22℃ 那覇：26℃

【あすも再び雨に 木〜金曜日は晴れ間も】

あすも再び西から雨雲が広がるでしょう。木曜日から金曜日は次第に晴れ間が戻り、貴重な日差しとなりそうです。週末も雨が降りやすく、荒れた天気になるおそれがあります。