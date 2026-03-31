さあ本領発揮じゃ！広島・中村奨成外野手（２６）が３０日、復調への意欲を示した。中日との開幕３連戦は計１１打数無安打。チームが好スタートを切る中、悔しい結果に終わった。３１日から神宮で対戦するヤクルトには昨季、セ・リーグのチーム別で最高の打率・３４８をマーク。“お得意さま”から今季初安打を放ち、チームをさらなる大型連勝へと導いていく。

４年ぶりの開幕３連勝と最高のスタートを切った新井カープ。快進撃に沸くチームの輪の中で、背番号９６だけが“開幕”できていない。中村奨はヤクルト戦に向け、「とにかく打てるようにします。はい。もう、それだけです」と静かに闘志を燃やした。

オープン戦は打率・３１９、出塁率・４１４の好成績をマーク。１番から並ぶドラ１カルテットのつなぎ役として、「２番・右翼」で自身初の開幕スタメンをつかみ取り、開幕カードは３試合連続スタメン起用されるも、計１１打数無安打。「見ての通りです」と、思うような結果を残せていないのが現状だ。

数字が出ない中でも、チームへの貢献は忘れていない。ここまでの１３打席でファーストストライクをスイングしたのは３打席のみ。犠打を二つ決めるなど、「打ててないんで、最低限かなと思います」と２番としての役割を全うしようと全力を尽くしている。２戦目の試合後には打撃練習を行い、修正を図る姿もあった。２番が機能すれば、赤ヘル打線の勢いがさらに加速することは間違いない。

３１日からは今季初のビジターとなるヤクルト戦が始まる。昨季、同戦はセ・リーグの球団別で最高の打率・３４８をマークし、神宮球場でも打率・２９２と相性は悪くない。敵地で待ち受ける燕軍団も開幕３連勝と勢いに乗るチーム同士の対戦。「去年までのことはあまり気にしていないです。なんとか１本出せるように頑張ります」と、目の前の１打席に全力を注ぐ構えだ。

前評判の高かった中日に対し、全て１点差の僅差を制して３連勝。何より最優先されるのはチームの勝利だ。中村奨は「チームが勝っているんで、僕が打つか打たないかはどうでもいい」ときっぱり。新井監督も「まだ３試合しか終わっていない。また気を引き締めていきたい」と、神宮での戦いを見据えかぶとの緒を締めている。

開幕４連勝となれば、球団記録となる怒濤（どとう）の６連勝発進を飾った１９９３、２０２２年以来のロケットスタートとなる。「（初安打が）早いに越したことはない。とにかく１本出るように頑張ります」と中村奨。新生カープのカギを握る男が、鋭い一振りで沈黙を破る。