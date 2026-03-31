「日本人はサッカーができるのか」と言われたマンチェスター・U留学から36年…森保監督が語る”W杯優勝宣言”の意義【日本代表／現地発】
現地時間３月30日、イングランド戦に臨む日本代表の前日会見がウェンブリー・スタジアムで行なわれた。
森保一監督はまず「非常に楽しみです。サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表と戦えるので。試合はハードな展開になると思いますが、チームの積み上げができるよう全力を尽くしたいです」とコメント。また、「日本のワールドカップ宣言は母国（日本）でどう捉えているか」というイングランド・メディアの質問に対し、指揮官は次のように答えた。
「ほとんどの人が『できない』と思っていると。ただし、我々は現実的に優勝のチャンスがあると信じています。イングランドはワールドカップ優勝の本命で、我々はダークホースとして優勝を狙う。それだけの力をつけていて、目標を持つことで、そこに辿り着けるはずです」
加えて、森保監督は過去の実体験を話した。
「私は1990年に１か月、マンチェスター・ユナイテッドに短期留学しました。その時セカンドチームでやっていて、ファーストチームでキャプテンのブライアン・ロブソン、ファーガソン監督がいた中で周りの方には『日本人はサッカーができるのか』と言われました。それが今、日本はワールドカップで常連国になって、グループステージを勝ち上がって決勝トーナメントでも勝ち上がれるような力をつけているので、優勝という目標を達成できると思います」
森保監督が代表選手としてウェンブリー・スタジアムに訪れた95年から30年の間で、日本代表は凄まじい進化を遂げてきた。その偉大な事実を忘れてはいけない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
森保一監督はまず「非常に楽しみです。サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表と戦えるので。試合はハードな展開になると思いますが、チームの積み上げができるよう全力を尽くしたいです」とコメント。また、「日本のワールドカップ宣言は母国（日本）でどう捉えているか」というイングランド・メディアの質問に対し、指揮官は次のように答えた。
加えて、森保監督は過去の実体験を話した。
「私は1990年に１か月、マンチェスター・ユナイテッドに短期留学しました。その時セカンドチームでやっていて、ファーストチームでキャプテンのブライアン・ロブソン、ファーガソン監督がいた中で周りの方には『日本人はサッカーができるのか』と言われました。それが今、日本はワールドカップで常連国になって、グループステージを勝ち上がって決勝トーナメントでも勝ち上がれるような力をつけているので、優勝という目標を達成できると思います」
森保監督が代表選手としてウェンブリー・スタジアムに訪れた95年から30年の間で、日本代表は凄まじい進化を遂げてきた。その偉大な事実を忘れてはいけない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集