「自分の方がリーチがあるはず…」数回のマスで引き込まれた凄み 高校3冠の18歳に世界を見せた“怪物・井上尚弥”「気づいたら目の前にパンチ」
数多の名手を打ち破ってきた井上。その拳は18歳の青年に大きな刺激を植え付けていた(C)Getty Images
大橋会長も認める特大のポテンシャル
プロの世界に飛び込む18歳のティーンエージャーの目に、“怪物の拳”はとてつもないインパクトを植え付けた。
3月30日に「高校3冠」の肩書をひっさげ、大橋ジムからプロ転向を決めた片岡叶夢は、今春にかつてないほどの特別な経験をしていた。それは同ジムの看板選手であり、自身が「憧れ」と語る世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥とのマスボクシングだった。
【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目
3年時にインターハイ、国体と2冠を達成した片岡のアマ戦績は54勝5敗。「夢を叶える」という意味合いの「ザ・ドリーム」の愛称を授けた大橋秀行会長が「一番はパンチ力。やっぱりプロはパンチ力が一番大事」と熱弁を振るい、指導を担当する鈴木康弘トレーナーが、「重いよりも効くパンチを持っている」と認める通りだ。
秘めたるポテンシャルは特大。さらに171センチの長身サウスポーという特徴も稀有。ゆえに井上が「仮想・中谷潤人」としてマスボクシングの相手に指名したのは、ある種、必然だったのかもしれない。
回数は「2、3回」。それでも片岡は井上と同じリングに立った短時間で、異次元の強さに引き込まれたという。マスボクシングは力を入れずにパンチを当てないスパーリングであるが、「本当に体験したことがない感覚」を覚えさせられていた。
「（マスボクシングだから）当てる感じではないんですけど、やっぱりスピードが反応できない。自分の方が身長もあって、リーチもあるはずなんですけど、気づいたら目の前にパンチがある。本当にスピード感が体験したことがないものでした」
まるで大海を知った蛙。そんな片岡の言葉を聞き、思い出されたのが、元世界スーパーバンタム級2団体統一王者、スティーブン・フルトン（米国）の言葉だ。2023年7月にバンタム級からの転級初戦を迎えた井上と対峙した男は、8回TKO負けを喫した当時の記憶を、米ポッドキャスト番組『Cigar Talk』で、こう紡いだ。
「イノウエの『見えるパンチ』に関しては、受けても何とかなるレベルではあった。さほど距離を取らなくてもブロックで対応できたんだ。ただ、俺が倒されたパンチはハッキリ言って見えなかった。それがイノウエの強さなんだ」
プロ契約会見に臨んだ片岡叶夢(C)CoCoKARA next
あって当たり前の「差」
いくら高校ボクシング界で異彩を放ってきたと言えど、今は18歳。世界が「モンスター」と認める百戦錬磨の偉才とは、差があって当然ではある。しかし、名手フルトンが唸ったほどの「差」をプロ入り前に、体感できたのは、片岡にとって長く続いていくプロ生活を歩む上での財産になると言えるのではないだろうか。
ボクシングで生きていく――。その想い、いや覚悟は明確にある。高校3年時には、母親が「勝手に応募した」という第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで、最終150人まで残った。精悍な顔つきのビジュアルもあり、当然のようにモデル業と兼業の道もありえた。しかし、「配信とかをやらないといけなかったので。そこに時間は割けない。やっぱりボクシングが好きなので。練習が出来なくなるのは嫌なので」と自ら断念した。
ここから先、群雄割拠のプロの世界には、幾多の困難が待ち受けている。それでも「昔からプロの試合は見ていた。簡単じゃないですけど、自分も倒して勝ちたい」と意気込む18歳の野望は揺るぎない。
「小さい頃からプロとして世界王者になりたいという気持ちがあったので。夢や希望を与えられる選手になりたい」
主戦場はスーパーフライ級かバンタム級を予定している片岡は、6月10日、東京・後楽園ホールでのデビューを見据えている。「何でもできるのが理想」と志を高くし、将来的にスーパーフェザー級までの5階級制覇も掲げるニューカマーは、どこまで伸びていくか。
今は名門・大橋ジムで、井上などとの経験を重ね、どう変化していくのかを見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]