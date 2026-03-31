◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）

第７０回大阪杯・Ｇ１は４月５日、阪神競馬場の芝２０００メートルで行われる。１７年にＧ１昇格し、１０回目の節目を迎える今年は強い４歳世代の代表格・クロワデュノール、国内外Ｇ１・２勝をマークしているダノンデサイルの史上５度目の日本ダービー馬対決が見所。

意地を見せる。ダノンデサイルが国内外Ｇ１・３勝目へ向け牙を研いでいる。連覇を目指しドバイ・シーマクラシックに参戦予定だったが、オーナーとの協議の結果、遠征を見送って国内へ。「ドバイに使うなら、ここでびっしりやっておこうかという前に回避が決まったので、もうその（大阪杯に出走する）つもりで調教を進めてきた。影響はあまりない」と安田調教師は問題なしを強調した。

背中越しに好調ぶりが伝わる。２５日は栗東・ＣＷコースで３頭併せの外から鋭伸。ラストで仕掛けられると６ハロン８０秒８―１０秒９で併走馬を並ぶ間もなく突き放した。「道中の走りのバランスが良く、加速までの無駄がなかったので、すごく動いている感じは乗っていてした」とトレーナー。「コンディション（がいいの）もあると思う」と状態の良さにうなずいた。

新コンビがスパイスとなる。昨年のアメリカＪＣＣから主戦を務めてきた戸崎が１４日の中山９Ｒでの斜行で２８日から４月５日まで（開催４日間）の騎乗停止処分に。そこで坂井に白羽の矢が立った。１７日に初コンタクトを取り、「当然、いい馬だった。乗ってみたかった馬だし、うれしかった。パワーはとにかくすごくて、スタミナがある印象」と好感触を得ている。

昨年のジャパンＣ、有馬記念はともに３着。「まだ課題もある。対応策はいろいろと考えている」と指揮官。５歳馬は１７年のＧ１昇格後、最多の６勝。２４年日本ダービー馬が新たな勲章を加える。（理貴）