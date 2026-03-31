国指定重要文化財である長福寺本堂（大分県日田市豆田町）に防災施設が整備された。「防火用放水銃」などを設置し、自動的に消火が始まる性能を備える。完成法要が営まれ、門徒や事業関係者が見守る中、放水式が行われた。

長福寺本堂は1669年に建立。江戸期には儒学者広瀬淡窓が初めて境内で塾を開き、淡窓の私塾「咸宜園」の前身とも言われる。現在の咸宜園跡などとともに、日本遺産「近世日本の教育遺産群−学ぶ心・礼節の本源」の構成文化財の一つとなっている。防火対策が長年の懸案となっており、行政の補助金などを基に、2年前から施設整備を進めてきた。

境内4カ所に設置された放水銃6基の先端には、炎感知器が取り付けられ、本堂の近くで火気が生じるとセンサーが反応して作動する仕組み。ほかにも容量180トンの貯水槽や停電時でも動かせるポンプが設けられ、50分間、連続放水ができるという。

20日にあった法要では、本堂で門徒や関係者が集う中で武内和朋住職が読経。外に出て施設が紹介されると、4カ所から一斉放水され、しばらくの間、屋根や上空に勢いよく水がかけられた。

あいさつした武内住職は「本当に素晴らしい整備ができた。これからも本堂を大切にし、たくさんの皆さんに足を運んでもらい、お参りしていただければありがたい」と語った。

（稲葉光昭）