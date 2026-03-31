熊本県荒尾市は4月1日から、市役所本庁の窓口の受付時間について、現行の午前8時半〜午後5時15分を午前9時〜午後4時に短縮する。6月末までを試行期間とし、検証を踏まえて7月1日から本格実施する。浅田敏彦市長は「生まれた時間を業務の改善や効率化の検討に活用し、窓口に来なくても手続きができる環境づくりなど、市民生活がより便利になるサービス提供を進めたい」と話している。

市によると、コンビニエンスストアの端末機で住民票など各種証明書を発行するサービスを2023年から始め、さらに行政手続きのオンライン化も順次進めた結果、3年間で来庁者数が約3割減少。今回短縮する時間帯は、来庁者が比較的少なく、窓口の混雑は避けられると判断した。

現行の受付時間は、職員の勤務時間と同じで、始業前の準備と終業後の処理など、恒常的な時間外勤務が発生していた状況を改善する狙いもあるという。

4月1日から荒尾競馬場跡地「あらお海陽スマートタウン」で業務開始する市保健・福祉・子育て支援施設「Mirairo（みらいろ）」も、変更後の時間帯で窓口業務を行う。

上下水道事業を行う企業局と、「ゆめタウンシティモール」（同市緑ケ丘1丁目）内の市民サービスセンターは受付時間を変更しない。戸籍の届け出は従来通り24時間受け付ける。年度替わりに増える引っ越しに対応するため、市役所本庁と企業局は4月5日に休日開庁する。

（宮上良二）