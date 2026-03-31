熊本県玉名市は3月から、来庁者が申請書を書かずに各種証明書の交付を受けられる「書かない窓口」を本庁と3支所で始めた。市民課などの担当者が申請内容を聞き取って業務システムに打ち込むと、自動的に証明書が発行される仕組み。来庁者の負担軽減や業務効率化などが目的で、同様なシステム導入は県内では高森町と熊本市に次いで3例目。5月からは引っ越しなどに伴う届け出にも拡充する。

対象となる証明書は住民票や印鑑登録証明書、税証明書など52種類。窓口の職員はマイナンバーカードなどで来庁者の本人確認をした後、必要事項を聞き取って入力し、申請書を作成する。来庁者はそれに署名するだけで自動発行される証明書を受け取れる。

5月中旬からは、引っ越しや結婚、出生など120種類の届け出の受け付け業務にサービスを拡大。例えば転入時には、これまで別々の窓口で受け付けていた転入届や国民健康保険、介護保険、児童手当などの手続きを可能な限り、市民課（支所は市民生活課）の窓口だけで聞き取り方式で処理する。各種書類の記載台は順次、撤去される。総事業費は窓口のレイアウト変更を含め6110万円。

市は2023年から、来庁せずに、無料通信アプリLINE（ライン）の市公式アカウントから各種申請や手数料の決済ができるサービス「持ち歩く市役所」の充実も進めている。市情報政策課は「市民の利便性向上を図る上で全ての方が取り残されないようにし、職員にとっては相談業務など市民に寄り添う時間の増加につなげたい」としている。

（宮上良二）