長崎市の3病院が導入する追加徴収の取り組みは、患者側の救急車の呼び控えを招く恐れがある。「緊急性」の判断事例を分かりやすく示すとともに、制度の趣旨を理解してもらうための市民への周知徹底が今後の課題になる。

3病院と行政が示したガイドラインによると、緊急性の判断は医師が行うと明記。松阪市は市民向けに、「入院に至らなかった軽症」の場合に徴収すると説明しているが、茨城県は入院の有無ではなく、救急車要請時の患者の状態を重視している。長崎市はこれに準じた判断基準になる見込み。

症例としては、総務省消防庁が挙げる「ためらわず救急車を呼んでほしい症状」を参考にする。例として、手足のしびれや硬直、けいれんが止まらない、急な息切れ、突然の激しい腹痛などが挙げられており、今後精査するとしている。

ガイドラインでは風邪や不眠などは緊急性が低いとしているが、病院側によると、基礎疾患のある人や高齢者、妊婦などは該当しない場合もあるという。

救急搬送を迷った場合には、全国的に導入されている救急相談「＃7119」や子ども救急医療相談「＃8000」といった電話案内を利用することも周知していく。

一方、松阪市では導入当初、追加徴収に対する市民からの反発が多く、医療現場が対応に追われた経緯がある。こうした事態に、茨城県は市民からの相談窓口を設置するなどの負担軽減策を採っており、長崎市も「さまざまな方策を検討したい」としている。

救急医学に詳しい横浜市立大の竹内一郎教授は「本当に必要な人が利用を控えないよう、行政は具体的で分かりやすい事例の提示が必要。電話相談窓口の周知にも取り組んでほしい」と話した。

（貞松保範、黒田加那）