佐賀県有田町の県立九州陶磁文化館で、有田焼の収集家、柴田明彦・祐子夫妻からの寄贈品を紹介する常設展「柴田夫妻コレクション」の展示替えが行われた。会場に並ぶ約千点のうちの約800点が新しくなり、江戸時代の有田産陶磁器の文様や技法の変遷を網羅的に紹介している。入場無料。

コレクションは、日本陶磁器の黎明（れいめい）期から幕末・明治初期までの有田焼を中心にした1万311点で構成され、1990年から2003年までに19回に分けて寄贈された。世界的にも貴重な資料と評価され、06年には国の有形文化財にも登録された。

展示室の入り口にある「染付（そめつけ）水草鮎（あゆ）文皿」は、明彦氏（故人）が特に好んだ延宝期（1673〜81年）の作品で、水草と2匹のアユが巧みな線描きと塗りで表現されている。傍らにある「薄瑠璃釉（ゆう）染付桜文折紙（おりがみ）形皿」は、糸切細工成形という技法でユニークな外形に仕上げ、有田焼では17世紀中期以降にモチーフとして一般的になった桜を華やかに描いている。

現在の展示は約1年間続く。宮木貴史学芸員は「ひとつのコレクションで有田焼の変遷がよく分かる内容になった。当時の人たちの暮らしぶりなども感じてほしい」と話している。月曜休館（祝日の場合は翌日）。同館＝0955（43）3681。

（糸山信）