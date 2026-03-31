長崎大病院など長崎市内の3病院は30日、同市役所で会見を開き、救急搬送時に緊急性がないと医師が判断した場合に患者から7700円の追加費用を徴収すると発表した。高度医療を提供する機関が、緊急性が高い重症患者を迅速に受け入れる体制の維持を目的としている。7月からの実施に向けて、徴収する事例の目安となるガイドラインの作成や、市民に向けた周知活動に市や県と連携して取り組む。

追加費用を徴収する病院は他に、長崎みなとメディカルセンターと長崎原爆病院。主に同市や時津町、長与町、西海市からの搬送が対象となる。時間外や紹介状なしで大病院を受診した場合に、医療費とは別に「選定療養費」（7千円以上と規定）を徴収する国の制度を適用する。

2023年度の救急搬送者のうち、36％が軽症だったという長崎みなとメディカルセンターの門田淳一理事長は、会見で「対応に追われ重症患者の受け入れに影響が出ている」と説明。長崎市によると、24年度の救急車の受け入れ先が決まるまでの問い合わせ回数は「6〜10回」が543件に上り、5年前の約9倍に急増したという。

3病院などが今月作成したガイドラインでは、熱中症やてんかんなどの場合、搬送後に症状が改善しても緊急性が認められ、学校や警察など公的機関が救急車を要請した際も原則徴収しないとしている。

同様の取り組みは三重県松阪市や茨城県が導入済み。茨城県では24年12月からの1年間に追加徴収されたのは救急搬送者の3・5％だった。軽症患者の搬送は14・3％減少した。両自治体によると、救急車の呼び控えによる重症化例はないという。

（貞松保範）