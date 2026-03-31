トランプ大統領は日本時間30日夜、イランとの合意が成立しなければ「イランの全ての発電所や油田、カーグ島を完全に破壊する」と警告しました。一方、戦闘長期化への懸念が強まるなか、赤沢経済産業相が石油関連製品などの安定確保に取り組む“新たな大臣”に任命されました。

■洋菓子店「厳しい」アルミも値上げ

30日夜、「news zero」は都内の洋菓子店へ。ケーキのほとんどに使われているのがアルミ。

洋菓子店代表「デコレーションに使うトレーがあるが、これもアルミ。これは4月から（値段が）あがると聞いている」

値上げの波がアルミにまで迫ってきているというのです。ホルムズ海峡の“事実上の封鎖”で出荷が滞り、価格が高騰しているというアルミ。

洋菓子店代表「（Q：今後どうなってほしい？）早く落ち着いてもらわないと困る。（戦闘が）終わったからって、また立て直す期間もあるし、それがいつになるのか不安です」

洋菓子店代表「なんとか、なんとか乗り切っている状態ですね。でも厳しいですよ。ぜいたくできないですもん」

今の時点で商品の値上げなどは考えていないといいます。

■重要物資確保へ“新大臣”任命

徐々に広がる日本への影響。30日夜…

赤沢経産相「『中東情勢に伴う重要物資安定確保担当大臣』の発令を受けました」

高市首相は30日、中東情勢をうけて、赤沢経済産業相を新たな担当相に任命しました。

赤沢経産相「重要物資の安定確保のための具体的な対応方針を検討する」

■代替ルートで到着も…新たな懸念

ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続くなか、29日、愛媛県の製油所には、10万キロリットルの原油を載せたタンカーが、ホルムズ海峡を通らないルートで日本に到着しました。

イランへの攻撃が始まる以前から計画していた輸送で、今月1日にサウジアラビアの紅海側から出発し、到着まではおよそ4週間かかったといいます。ただ、この代替ルートにも新たな懸念がでてきています。

それが、イランが後ろ盾となっているイエメンの武装組織「フーシ派」の存在です。フーシ派は、イスラエルの軍事施設を攻撃したとする声明を出していて、正式に戦闘参加を発表しました。このイエメン武装組織フーシ派の参戦によって、ホルムズ海峡を通らない紅海側の代替ルートが妨害される可能性がでてきているのです。

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愛媛県に到着したタンカーの所長も…

太陽石油四国事業所・石川純一所長「さらに状況が厳しくなっていることは認識していますので、さらに（調達の）選択肢を拡大することは積極的にやっていきたい」

（3月30日放送『news zero』より）