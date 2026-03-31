日本仏料理の巨匠の原点は貧しかった少年時代 漁師町で育ち、15歳で料理人を志し上京
フランス料理シェフの三國清三氏が、4月2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
三國清三氏 ＝テレビ朝日提供
日本フランス料理界の巨匠として「世界のミクニ」と称される三國氏。4年前に四ツ谷で37年愛された名店の幕を閉じたが、71歳となった昨年、わずか8席の新店舗をオープンした。
三國氏の原点は、貧しかった少年時代。北海道の漁師町で育ち、15歳で料理人を志して上京した。鍋洗いから始まった修行の日々を支えたのは、愛する母の言葉だったという
。20歳でスイス大使館の料理長に抜擢されるなど華々しい経歴を歩む一方で、人知れず味わった「挫折」についても赤裸々に語る。
さらに、ドイツ人と結婚した愛娘の結婚式では父親としてではなく一人の「シェフ」として厨房に立ったそう。
三國清三氏 ＝テレビ朝日提供
日本フランス料理界の巨匠として「世界のミクニ」と称される三國氏。4年前に四ツ谷で37年愛された名店の幕を閉じたが、71歳となった昨年、わずか8席の新店舗をオープンした。
三國氏の原点は、貧しかった少年時代。北海道の漁師町で育ち、15歳で料理人を志して上京した。鍋洗いから始まった修行の日々を支えたのは、愛する母の言葉だったという
。20歳でスイス大使館の料理長に抜擢されるなど華々しい経歴を歩む一方で、人知れず味わった「挫折」についても赤裸々に語る。
さらに、ドイツ人と結婚した愛娘の結婚式では父親としてではなく一人の「シェフ」として厨房に立ったそう。