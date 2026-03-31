「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」＜回答数37,145票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第485回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
レモンキャンディ
【材料】（4個分）
砂糖 80g
水 大さじ 2.5
ドライフルーツ(レモン:輪切り) 4個
【下準備】
1、ドライフルーツの中心まで切り込みを入れて、棒を刺し、切り込みを入れたアルミカップに置く。
【作り方】
1、砂糖、水を小鍋に入れて中火で加熱する。時々、鍋ごとぐるりと回して均一にする。
2、周りが黄金色になってきたら、火を止めてぬれ布巾に置く。
3、準備したアルミカップに(2)を注ぐ。常温で冷やし固める。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？
・「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」の結果は…
・1位 …チョコレート 44%
・2位 それ以外 43%
・3位 マシュマロ 6%
・4位 キャンディー 5%
※小数点以下四捨五入
37,145票
・2位 それ以外 43%
・3位 マシュマロ 6%
・4位 キャンディー 5%
※小数点以下四捨五入
37,145票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
レモンキャンディ
【材料】（4個分）
砂糖 80g
水 大さじ 2.5
ドライフルーツ(レモン:輪切り) 4個
【下準備】
1、ドライフルーツの中心まで切り込みを入れて、棒を刺し、切り込みを入れたアルミカップに置く。
【作り方】
1、砂糖、水を小鍋に入れて中火で加熱する。時々、鍋ごとぐるりと回して均一にする。
2、周りが黄金色になってきたら、火を止めてぬれ布巾に置く。
3、準備したアルミカップに(2)を注ぐ。常温で冷やし固める。
(E・レシピ編集部)