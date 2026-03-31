・「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」の結果は…

・1位 …チョコレート 44%

・2位 それ以外 43%

・3位 マシュマロ 6%

・4位 キャンディー 5%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ホワイトデー、欲しいのはどれ？」