「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）

地方競馬のトラックマンをしていた私が、縁あって中央競馬に移籍したのが今から３０年ほど前。当時２０代前半の私にとって、初めて目の当たりにした栗東トレセンは何もかもが新鮮でした。

今でも強烈に記憶に残っているのが、調教前に厩舎回りで乗り運動をしていた栗毛馬。まさに、筋骨隆々。私がこれまで地方で見てきた馬と比べて、お尻が２倍以上ありました。忘れぬように、足を止めてゼッケンをチェック。調べてみると、その馬は坂口正則厩舎の“エイシン”でした。

当時、栄進牧場は積極的に外国産馬を購入し、エイシンプレストンやエイシンチャンプがＧ１を制覇。快速牝馬エイシンバーリンも活躍していた時代で、俗に言う“マル外”がすさまじいパワーを発揮していました。

今回紹介するタガノデュードの牝系は、３代母が外国産馬のエイシンブライドルというパワー型。ダートで４勝を挙げたアンブライドルド産駒は、ラストランの馬体重が５２８キロもありました。

母タガノミューチャンも馬格に恵まれ、ダートで２勝をマーク。成長力のある牝系とあって、この馬が５歳春に本格化を告げたのもうなずける。父はキンカメ系ヤマカツエース。初の一線級相手に真っ向勝負では厳しいかもしれないが、充実一途の今、ひと雨降ってタフな戦いになれば、Ｇ１の舞台での力走も十分あり得る。