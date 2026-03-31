「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）

栄冠再び−。昨年のダービー馬クロワデュノールが反撃に出る。海外帰国後の初戦となった前走ジャパンＣではハイペースのなか、先行勢で最先着の４着に奮闘した。それ以来４カ月ぶりの実戦となるが、調整は順調。３つ目のＧ１タイトルをつかみ取り、健在ぶりを見せつける。

昨年のダービー覇者が今年の始動戦からエンジン全開だ。ジャパンＣ４着からの参戦となるクロワデュノールが、Ｇ１・３勝目を狙う。

前走は逃げた馬がハイペースを形成。前半５Ｆ５７秒６の激流では後続勢が台頭するのは必然だった。結果的に芝２４００メートルの世界レコードを記録する歴史的一戦となったなか、４番手で追走し、先行勢で唯一掲示板を確保。負けて強しの４着だった。斉藤崇師は「一番苦しいレースをしてしまった。よく頑張っている」とねぎらいの言葉をかける。

中間の状態は申し分ない。１週前追い切りでは団野（レースは北村友）を背に、栗東ＣＷで併せ馬を敢行。アランカール（３歳オープン）、ポートデラメール（４歳２勝クラス）を追う形から内に進路を取ると、鞍上のアクションに応えてグイグイ加速。半馬身先着し、好仕上がりをアピールした。指揮官は「休んだ分、重さもあったけどやるごとに良くなっている。ここを目標に戻ってきた時の感じはいつもより良かったし、動き方も雰囲気もいい。当該週にやればさらに良くなると思う」と納得の表情を浮かべる。

確かな成長を実感している。中間の馬体重は５３０キロを計測。「去年はきゃしゃだったけど、体が大きくなった」と変化を感じ取る。初の関西での競馬で輸送は当日となるが「フランスでも当日輸送だったし、大丈夫だと思う」と不安はない。

ダービーで頂点を極め、凱旋門賞で世界の壁を痛感。その通ってきた道が進化を後押しするはずだ。「コース問わずどんな競馬場でも自分の競馬ができればチャンスはあるし、強いところを見せなければいけないと思う」。観衆の涙を誘った北村友との名コンビで王座を再び手に入れる。